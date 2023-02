No fango, no party! Ecco il nuovo trailer di Monster Energy Supercross 6

Mancano poche settimane all’arrivo del sesto capitolo di Monster Energy Supercross, il videogame ufficiale del campionato di Feld Motor Sports, sviluppato ancora una volta dallo studio milanese Milestone, e che può contare sulla presenza di tutti i piloti, i team e i circuiti ufficiali della stagione 2022.

Monster Energy Supercross 6, nuove immagini di gioco

LE NOVITÀ Oltre a quanto già raccontato in occasione dell’annuncio del gioco, una delle principali novità di Monster Energy Supercross 6 è il Supercross Park, un enorme ambiente di gioco liberamente esplorabile, da soli oppure in compagnia di qualche amico. Il Supercross Park è composto da cinque aree diverse piene zeppe di salti, tracciati e segreti da scoprire, che si tratti di una montagna, di un aeroporto pieno di relitti abbandonati o di una cava ai piedi di una diga.

HAIL TO THE KING Oltre alla parte free-roaming c’è una quinta area chiamata FanFest dove i giocatori troveranno ad attenderli Jeremy McGrath, il Re del Supercross, che proporrà una serie di sfide con missioni dedicate, quest e tutorial per migliorare le proprie capacità in sella alla moto. I tanti nuovi aiuti alla guida permetteranno a tutti di trovare la configurazione della moto che meglio si adatta al proprio stile di gioco.

A RITMO DI CROSS Ancora, tra le novità di quest’anno c’è la modalità di gioco Rhythm Attack, sfida 1 contro 1 a schermo condiviso, tra giocatori che si affronteranno in tracciati rettilinei senza curve, cercando di tenere il giusto “ritmo” di gara.

ANCHE CROSS PLATFORM Per la prima volta la serie di Supercross è cross-platform, il che vuol dire che le sfide online potranno essere giocate anche tra piattaforme diverse, senza differenza tra PC, Xbox e PlayStation. Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 arriverà il prossimo 9 marzo 2023 su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (su Steam).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 18/02/2023