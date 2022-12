Monster Energy Supercross 6, si accende la sfida tra Xbox e PlayStation

Nuove modalità di gioco e partite classificate per il videogame ufficiale del Monster Energy Supercross. Arriverà a marzo, ecco il trailer

Tornerà il prossimo mese di marzo Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 (Supercross 6, o SX6 per gli amici), ultimo capitolo della serie sviluppata dallo studio milanese Milestone su licenza ufficiale Feld Motor Sports.

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6: una schermata di gioco

LE NOVITÀ Per il 2023 il gioco di cross si presenta agli appassionati con ben otto modalità di gioco, miglioramenti all’intelligenza artificiale degli avversari e alla fisica delle moto. Per quanto riguarda il multiplayer, invece, debuttano le partite classificate online e l’atteso, attesissimo cross-play tra piattaforme, che permette sfide tra giocatori a prescindere dalla “casacca” che indossano, sia essa PC, Xbox o PlayStation.

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6: una schermata di gioco

C’È ANCHE IL MISTER La modalità carriera, che comprende tutti i piloti, i team, gli sponsor e circuiti ufficiali, vedrà anche la presenza di Jeremy McGrath: il sette volte campione del mondo di Supercross si occuperà infatti di seguire i giocatori nella ricerca dei primi sponsor nella 250SX Futures Class fino a condurli alle vette del 450SX Class Championship, facendogli scalare la classifica da principiante a professionista.

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6: una schermata di gioco

UN PASSO ALLA VOLTA Tutto comincia nella Supercross Academy, dove il “Re del Supercross” proporrà una serie di tutorial e sfide che aiutano a comprendere i comandi di gioco, il modello di guida, sfruttando strumenti e impostazioni per gli aiuti alla guida (sterzo automatico, freni automatici, acceleratore automatico...). L’Academy sarà anche l’occasione per familiarizzare con il setup della moto e le abilità del pilota da sbloccare tramite gli allenamenti tra un evento e l’altro.

VEDI ANCHE

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6: una schermata di gioco

DUE NUOVE MODALITÀ Il SX6 debutta anche il Supercross Park, una enorme area liberamente esplorabile, composta da cinque zone dove allenarsi o provare le proprie moto, cimentarsi in acrobazie e scoprire i segreti che si nascondono al suo interno. C’è poi la nuova modalità Rhythm Attack uno contro uno, che permette a due giocatori di affrontare una gara lungo un percorso “ritmico” fondendo velocità e abilità in sella alla propria moto.

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6: una schermata di gioco

GIOCARE CON GLI AMICI Per chi preferisce sfidare i propri amici nella comodità di casa sua torna la modalità a split-screen, ossia a schermo diviso. Chi predilige invece una più classica sfida online troverà il matchmaking con cross-play tra console, e un nuovo sistema di ranking che monitora costantemente i risultati ottenuti online. Non manca poi la nuova versione dell’editor che permette di realizzare facilmente nuovi tracciati e personalizzare il proprio casco, condividendo con gli altri giocatori le proprie creazioni.

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6: una schermata di gioco

QUANDO ARRIVA Sviluppato dallo studio milanese Milestone su licenza ufficiale Feld Motor Sports, Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 arriverà il prossimo 9 marzo 2023 su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC e Steam.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 25/12/2022