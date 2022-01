Mamma ho perso il monopattino Helbiz! No problem, ci pensa Google

Se vi è capitato di utilizzare i mezzi in sharing (monopattini, ma anche scooter e biciclette elettriche), una delle cose più noiose dell’intero processo è trovare fisicamente dove si trova il mezzo di trasporto da utilizzare. Per rendere tutto più semplice, Helbiz ha finalizzato un importante accordo con Google Maps per integrare la posizione dei suoi veicoli all’interno della popolare app di navigazione. E a proposito di monopattini, non perdetevi la nostra comparativa video!

Helbiz su Google Maps: i monopattini elettrici nella app di navigazione

VEDI ANCHE

COME FUNZIONA Dopo aver scelto la propria destinazione e lo sharing come metodo di trasporto, Maps segnalerà infatti agli utenti la presenza di veicoli Helbiz nelle vicinanze (che si tratti biciclette, monopattini elettrici o gli scooter di Mimoto, recentemente acquisita da Helbiz), il prezzo approssimativo della corsa, la durata stimata del viaggio e i percorsi migliori per raggiungere la meta desiderata. A questo punto si verrà indirizzati all’app di Helbiz (disponibile per iOS e Android) per finalizzare il noleggio e iniziare la corsa vera e propria.

Helbiz su Google Maps: One S, il monopattino disegnato da Pininfarina

DOVE SI USA Questa funzionalità è disponibile con l’ultima versione di Google Maps, in tutte le città in cui Helbiz opera attualmente (tra cui Milano, Roma, Verona, Torino, Genova e recentemente anche Catania), e si estenderà alle prossime località in cui saranno disponibili i veicoli Helbiz. Recentemente quotata in borsa, la casa ha anche presentato il suo primo monopattino elettrico, One S, disegnato dalla matita di Pininfarina.

LE DICHIARAZIONI “La collaborazione con Google Maps assicura ai nostri clienti un facile accesso alle nostre opzioni di trasporto efficienti e sostenibili”, ha dichiarato Nemanja Stancic, Chief Technology Officer di Helbiz. “Questa integrazione faciliterà agli utenti di Google Maps l’utilizzo di veicoli elettrici condivisi per i loro spostamenti quotidiani e renderà il più semplice possibile la pianificazione di spostamenti multimodali. Questa partnership ci permette di realizzare un passo importante per la nostra visione di creare nuove città smart, orientate verso soluzioni di mobilità sostenibile”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 22/01/2022