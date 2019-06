Autore:

Federico Sardo

NOVITÀ IN ARRIVO Mazda CX-30, il nuovo crossover compatto Mazda, è protagonista di un progetto social della Casa giapponese, il primo nel suo genere sperimentato in Italia e battezzato Mazda CX-30 Community Lab. C'è grande attesa per questa nuova vettura, che è stata svelata all’ultimo Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra lo scorso marzo e verrà mostrata per la prima volta al pubblico italiano al Salone dell’Auto di Torino (dal 19 al 23 giugno al Parco del Valentino).

DI COSA SI TRATTA Per questo motivo Mazda Italia ha pensato di creare una comunità virtuale per tenere aggiornati i tanti interessati, clienti, appassionati o semplici curiosi, rispetto a tutte le novità su CX-30. Ci sarà un gruppo chiuso su Facebook attraverso il quale gli iscritti potranno avere un dialogo costante e interattivo con la Casa automobilistica, accedendo inoltre a contenuti esclusivi e a dietro le quinte relativi al lancio di Mazda CX-30.

COME ISCRIVERSI Chi vuole entrare a far parte della comunità virtuale Mazda CX-30 Community Lab deve rivolgersi alla pagina Tienimi informato della sezione CX-30 del sito ufficiale di Mazda Italia, per ricevere l’invito e poter così diventare un membro del gruppo Facebook. Oltre ai vantaggi in termini di informazioni e aggiornamenti, tutti gli iscritti al gruppo avranno la possibilità di prenotare un test drive approfondito della nuova vettura.

LA DICHIARAZIONE Roberto Pietrantonio, AD di Mazda Italia, ha dichiarato: “Siamo molto entusiasti di questo progetto che rispecchia pienamente la filosofia Mazda, che ha nel suo DNA la volontà di stabilire sempre una forte relazione con i suoi clienti e con chiunque sia interessato a Mazda e ai suoi prodotti”.