LEGO 2K Drive, i mastri costruttori si mettono al volante! Ecco il primo trailer ufficiale

I Roxette cantano “C'mon join the joyride”, e noi a una corsa in macchina non diciamo mai di no, ancor meno se a bordo di un mezzo fatto di mattoncini Lego! Il prossimo 19 maggio uscirà Lego 2K Drive, primo titolo di una collaborazione pluriennale tra la casa dei mattoncini più famosi del mondo e il publisher di videogame (che nel proprio portfolio ha, tra i tanti, le serie NBA 2K, WWE 2K, Borderlands e Civilization).

Lego 2K Drive, una schermata di gioco

OPEN WORLD Lego 2K Drive è ambientato a Mattonia, un mondo aperto liberamente esplorabile pieno di corse, eventi, sfide e collezionabili, sulla falsariga di quanto già visto in Forza Horizon (per FH4 era uscita un’espansione a tema Lego). A questo si aggiunge ovviamente il “Lego Factor”, ossia il suo umorismo dissacrante, ma soprattutto le infinite possibilità offerte dai mattoncini di costruire qualsiasi veicolo ci suggerisce la fantasia. Nel mondo di Mattonia i giocatori potranno attraversare i vari biomi che la compongono, sfidando i rivali nel tentativo di vincere l’ambitissimo Trofeo Astrocoppa.

Lego 2K Drive, una schermata di gioco

CORSE SU MISURA Le corse di Lego 2K Drive promettono di essere fuori di testa come le auto che vi prendono parte: tracciati improbabili, pieni di salti e scorciatoie, bonus e potenziamenti che possono ribaltare una gara con la semplice pressione di un tasto, e la possibilità di personalizzare, migliorare e potenziare i propri veicoli utilizzando i pezzi sbloccati nel corso dell’avventura. Le gare possono essere corse da soli, online con altri giocatori, ma anche sul divano di casa con il più tradizionale schermo condiviso.

Le due McLaren del set Lego Speed Champions

C’È ANCHE LA MCLAREN Dopo l’uscita del set LEGO Speed Champions per celebrare i 60 anni della fondazione di McLaren, nel gioco arriveranno anche le versioni digitali di McLaren Solus GT e McLaren F1 LM.

Lego 2K Drive, una schermata di gioco

QUANDO ARRIVA, VERSIONI Lego 2K Drive arriverà il prossimo 19 maggio per PC (Steam ed Epic Games), Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. I preordini sono già aperti sul sito ufficiale. Prenotando il gioco da oggi prima della sua uscita si possono ottenere bonus e contenuti extra. Ecco le diverse edizioni disponibili, e i loro contenuti

Lego 2K Drive Standard

Veicolo Aquadirt Racer Street

Veicolo Aquadirt Racer Off-Road

Barca Aquadirt Racer

Lego 2K Drive Awesome Edition

I contenuti dell’edizione standard, e in più

1 anno di Drive Pass (per le prime 4 stagioni)

Veicolo Awesome Pizza

Veicolo Machio Beast

Minifigure Wheelie Stunt Driver

550 Coins

Lego 2K Drive Awesome Rivals Edition

I contenuti dell’edizione Awesome, e in più

Veicolo Royal People Rover

Royal Outtaliner

Royal Sailor

Reckless Scorpion Stunt Driver Minifigure

Hamburghini Royale

Pubblicato da Claudio Todeschini, 26/03/2023