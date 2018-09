Autore:

Simone Dellisanti

UNICA APP In occasione del Dreamforce 2018, la fiera mondiale di San Francisco che ogni anno riunisce le idee tecnologiche, economiche e di business, utili a portare un reale cambiamento alle aziende, Lamborghini che ha presentato la sua applicazione per smartphone "Lamborghini Unica", la nuova app dedicata ai clienti.

COSA FA L'applicazione Lamborghini Unica è stata sviluppata in collaborazione con Salesforce, azienda leader internazionale nel Customer Relationship Management ed è tutta dedicata ai clienti Lamborghini che, attraverso il proprio smartphone Android o Apple IOS potranno gestire la propria vettura e scoprire tutti gli eventi, le esperienze e news dedicate della Casa del Toro. Sempre attraverso l'applicazione Lamborghini Unica si potrà accedere alle anteprime virtuali dei nuovi modelli di Sant’Agata Bolognese fino alle immagini in tempo reale, private, relative allo status di produzione del nuovo Suv Urus.

LIFESTYLE "In Lamborghini puntiamo a creare prodotti innovativi senza tempo che al contempo siano la riprova del carattere inimitabile della cultura italiana", ha dichiarato Federico Foschini, Chief Commercial Officer di Automobili Lamborghini. "L'eccellenza, in termini di esperienza, risiede anche nei dettagli ed è per questo che abbiamo scelto Salesforce: per plasmare una customer digital experience straordinaria, che rispecchi il nostro brand."