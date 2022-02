Circuit Superstars: sfide online tra PC, Xbox e Playstation

Videogame di corse ce n’è davvero un sacco (e per fortuna, aggiungo io!), ma non sono tutti come Forza Horizon 5 o Gran Turismo 7. E per fortuna, ri-aggiungo io. Ci sono anche piccoli gioielli indipendenti come Circuit Superstars, uscito qualche tempo fa su PC e Xbox e da poche settimane disponibile anche su PlayStation 4.

Circuit Superstars è un gioco di corse con visuale dall’alto, caratterizzato da una grafica minimalista e dalle tinte pastello, che dietro la sua carineria nasconde un titolo impegnativo e ricco di sfide. I controlli sono molto semplici, la giocabilità è immediata, ma imparare a gestire nel migliore dei modi il comportamento dell’auto richiede impegno e dedizione.

Circuit Superstars, una schermata di gioco (versione PlayStation 4)

VARIETÀ A GO-GO Il gioco offre la possibilità di cimentarsi in tante discipline motoristiche, dalle monoposto a ruote scoperte ai prototipi, passando per truck, camion e vetture da turismo, con opzioni per il consumo di carburante, l’usura delle gomme e i danni, e perfino la gestione delle strategie di soste ai box. La difficoltà degli avversari controllati dal computer è regolabile su cinque diversi livelli di “cattiveria”, mentre il garage consente di personalizzare auto, pilota e livree.

MULTIPLAYER L’arrivo della versione per PlayStation 4 permetterà ai possessori della console di Sony di sfidare giocatori su PC e Xbox, per gare online fino a un massimo di 12 piloti, lungo uno dei 19 tracciati disponibili, tra cui la Test Track ufficiale di Top Gear.

DOVE ACQUISTARLO Circuit Superstars è disponibile a 19.99 euro per PlayStation 4, PC (tramite Steam) e Xbox One sui rispettivi store ufficiali. Nelle prossime settimane arriverà anche la versione per Nintendo Switch.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 20/02/2022