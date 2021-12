Oppo Find N, il terzo smartphone pieghevole è più importante del primo?

In principio era il Samsung Galaxy Fold, modello pionieristico che - non senza qualche battuta d'arresto - ha introdotto gli smartphone con display pieghevole. Dal primo modello è nata una piccola gamma di prodotti di lusso del Marchio sudcoreano, a cui si è aggiunto in seguito il competitor Huawei Mate Xs. Ora dalla Cina arriva un rivale: Oppo Find N, il cui lancio ufficiale è stato preannunciato per il 15 dicembre 2021, in occasione dell'Oppo Inno Day.

IL TERZO INCOMODO Perché è importante che un nuovo modello di un ulteriore costruttore scenda nell'arena? Perché da un lato l'avere telefonini con lo schermo pieghevole è l'unica vera rivoluzione vista nel settore da parecchio tempo; dall'altro l'arrivo del terzo incomodo dimostra che tecnologia e mercato si avviano alla piena maturità.

Oppo Find N, chiuso

DETTO, NON DETTO Sia chiaro, per ora Oppo non fornisce informazioni precise sulla scheda tecnica, limitandosi al video teaser che vi proponiamo in apertura del servizio e da cui sono tratte le immagini che vedete in gallery, oltre a quella di profilo che è l'unica rilasciata ufficialmente. Tuttavia, da quello che si evince dalle dichiarazioni di Pete Lau, Chief Product Officer di Oppo, il nuovo modello sarà allo stato dell'arte quanto a ricarica veloce, fotografia e connettività 5G.

Oppo Find N, aperto

LE LINEE GUIDA DELLO SVILUPPO Lo sviluppo è durato quattro anni e rispetto ai concorrenti il Find N vuole distinguersi per design ed ergonomia, con dimensioni che - si nota subito - dovrebbero essere pià compatte di quelle dei competitor, per un maneggio più comodo e sicuro: ''bello e piacevole nell’utilizzo - semplice nel design, naturale e confortevole nel materiale. Deve offrire prestazioni potenti pur mantenendo peso e dimensioni adeguate'', conferma Lau.

Oppo Find N, il nuovo foldable Android

IL NODO DEI PREZZI Resta da vedere se il prezzo renderà il nuovo pieghevole cinese più accessibile dei modelli che l'hanno preceduto, con il Samsung Galaxy Z Fold3 che ora costa di listino 1.849 euro e lo Huawei Mate Xs che si colloca sempre a livelli astronomici. Va detto che Oppo punta forte sul rapporto qualità prezzo e non c'è da dubitare che anche questa volta saprà dire la sua.

Oppo Find N, di lato

LE CARATTERISTICHE PRESUNTE Sulle caratteristiche tecniche, per ora, possiamo riferire solo rumors, secondo i quali, comunque, il display interno dovrebbe essere di tipo OLED. Tre gli obiettivi della fotocamera principale, come si vede anche dalle foto, due dei quali forniti da Sony (50 e 16 Mpixel) e uno da Samsung (13 Mpixel). Il processore dovrebbe essere uno Snapdragon 888, con 12 GB di memoria RAM e 512 GB di archivio, mentre il sistema operativo dovrebbe essere la personalizzazione della Casa di Android 12, chiamata ColorOS 12. La batteria, si dice, sarà da 4.500 mAh.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/12/2021