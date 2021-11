Smartphone in moto: BMW presenta il ConnectedRide Cradle

Quando ci si mette la BMW anche una cosa in apparenza banale come una staffa per fissare lo smartphone al manubrio della moto diventa un aggeggio ipertecnologico, multifunzione, sofisticatissimo e raffinatissimo. Il BMW Motorrad ConnectedRide Cradle, infatti, non è un banale pezzo di plastica con due morsetti, ma una vera e propria interfaccia tra il vostro telefono e la moto, con tanto di collegamento diretto alla manopola multi-controller.

Il BMW Connected Ride Cradle installato

COME FUNZIONA Il collegamento tra smartphone e moto tramite il ConnectedRide Cradle avviene via Bluetooth grazie alla BMW Motorrad Connected App, da scaricare nel telefono: quando tutto è pronto, sul display del cellulare potremo visualizzare non solo la mappa del navigatore, ma anche dati di marcia del veicolo, come ad esempio l'angolo di inclinazione, l'accelerazione, la decelerazione e molto altro.

BMW Connected Ride Cradle, la staffa porta-cellulare da moto

GLI SMARTPHONE COMPATIBILI L'app BMW Motorrad è disponibile gratuitamente sia per Apple iOS sia per Android. Grazie alle staffe laterali regolabili, il supporto della Casa di Monaco si adatta a qualsiasi smartphone di dimensioni comprese tra 130,1 x 65, 5 x 6,9 mm e 162,5 x 78,1 x 8,8 mm. Consente inoltre la ricarica tramtite cavo USB-C oppure wireless, grazie alla tecnologia induttiva secondo lo standard Qi a 7,5 W. Lo stato delle batterie del telefono è leggibile a colpo d'occhio grazie a un indicatore di carica a LED disattivabile (per la guida notturna).

BMW Connected Ride Cradle, vista laterale

LE MOTO COMPATIBILI Il ConnectedRide Cradle può essere impiegato anche su modelli BMW Motorrad più vecchi (per esempio BMW R 1200 GS K50) adattandosi a tutti i modelli BMW Motorrad dotati dell’optional ''Predisposizione per il sistema di navigazione (option 272)'' - così come ai modelli dotati della manopola multi-controller e della possibilità di adattare il sistema di navigazione tramite il BMW Motorrad workshop system (tranne per i modelli R 1200 RT, R 1250 RT, K 1600). Sui veicoli più vecchi senza quadro strumenti TFT, la funzione è utilizzabile tramite il dispositivo di comando della ''Predisposizione per l'unità di navigazione SA 272''. Affinché sia possibile la visualizzazione dei dati del veicolo è necessaria la presenza della funzione ''Computer di bordo Pro (option 221)''.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/11/2021