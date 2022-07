Project R7: che spettacolo la livrea della Yamaha by Troy Lee Designs

Dalla divisione statunitense dell'R&D Yoshimura ecco Project R7, versione speciale della sportiva Yamaha realizzata per correre nella classe Twins Cup – il campionato vinto lo scorso anno da Aprilia con la RS 660 – del MotoAmerica. Yoshimura si è rivolto a Troy Lee Designs per la parte estetica e... questo è il risultato: una moto con una livrea doppia, dedicata al Cavatappi di Laguna Seca. Eccola nel video.

DUE MOTO IN UNA Le carene di Project R7 sono diversi da un lato all'altro: sul fianco destro dominano i colori caldi, col giallo, il rosso e l'arancione, mentre il lato opposto è dedicato ai colori freddi e domina l'azzurro. Troy Lee, fondatore di Troy Lee Designs, ha rivelato il motivo di questa speciale colorazione: ''Volevo che fossero due moto diverse per gli spettatori là fuori. Penso che le persone, camminando attraverso i box, diranno, 'Wow, questa è la moto più selvaggia che abbia mai visto!' Mentre il loro amico sul fianco opposto esclamerà, 'Devi venire a controllare dall'altra parte!'''

IL CAVATAPPI Il celebre sinistra-destra in discesa di Laguna Seca ha ispirato la livrea della Project R7. Ma la moto che ha corso lo scorso fine settimana guidata dal pilota-giornalista Ari Henning – anche lui con abbigliamento tecnico e casco in tinta – è molto di più che una R7 con carene modificate. Gli interventi più significativi hanno interessato il motore come la ciclistica: dai 689 cc del bicilindrico, infatti, grazie a un rapporto di compressione più alto, camme più aggressive, modiche alla testata, scarico in titanio su misura e varie altre componenti, la sportiva Yamaha allunga fino agli 11.000 giri/min con vigorosi medi, superiori a quelli di una 600, mentre il comparto sospensioni Ӧhlins – un mono TTX al posteriore e cartucce FXR per la forcella – insieme a un impianto frenante ad hoc, hanno fatto il resto.

