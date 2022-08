Video: chopper in gara sulla pista di dirt track. C'è anche Guy Martin

Quando si tratta di corse in moto le goliardate e le formule per permettere a tutti di gareggiare non mancano. DirtQuake è un festival del dirt track che vede in gara anche i chopper autocostruiti ed è con il suo Krazy Horse Chopper su base Harley Davidson, che il recordman e personaggio della TV Guy Martin si è presentato alla competizione nell'edizione 2017: solo ora, però, nel 2022, il noto motard si è deciso a pubblicare il video sul suo canale YouTube. Che sia per l'esito non fortunatissimo della gara? Il semaforo verde scatta al minuto 3'01''.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/08/2022