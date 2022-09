Tu riusciresti a star dietro al collaudatore MotoGP Sylvain Guintoli? (Video)

Vi ricordate la speciale Suzuki Hayabusa con livrea replica SERT – Suzuki Endurance Racing Team, i campioni del mondo Endurance – che Sylvain Guintoli ha portato tra i cordoli a Donington? Il pilota francese, ex campione del mondo SBK e collaudatore Suzuki MotoGP, è un asso tosto da battere tra i cordoli e, anche se la maxi di Hamamatsu è in configurazione stradale – gomme comprese – in un terreno che non le è propriamente congeniale...

TIENE BOTTA Il video onboard è girato da Ricky Elder, ex corridore nel campionato inglese Supersport e Superbike, a bordo della sua BMW S 1000 RR preparata e con gomme slick. Tra la moto tedesca e quella giapponese, insomma, ci passano diversi secondi a giro – a parità di pilota, si intende – ma Guintoli vende cara la pelle e, nonostante l'inferiorità del mezzo, riesce a tenere dietro il rivale per buona parte del video. Poi però la frenata alla chicane si allunga e il pilota francese preferisce far scorrere l'Hayabusa larga e farsi infilare.

CHE GUIDA Il collaudatore Suzuki MotoGP è super preciso e scorrevole nella parte veloce del tracciato, ma è anche capace di affondare la staccata con decisione in quella finale, più tortuosa. Insomma, se non siete ex piloti SBK avete poche speranze di passargli davanti anche con la nuova Suzuki GSX-R 1000 2023.

Pubblicato da Michele Perrino, 24/09/2022