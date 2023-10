La nuova Suzuki V-Strom 800SE con cerchio da 19" vista dal vivo

Iniziamo col dare una risposta alla domanda che ci eravamo posti quando vi avevamo preannunciato il suo arrivo: la nuova Suzuki V-Strom 800SE, presentata oggi, non manderà in pensione la 650. Per il resto, vi avevamo già dato molte e succose anticipazioni. Ora però che l'abbiamo vista dal vivo e toccata con mano, ecco le nostre opinioni a caldo.

Nuova Suzuki V-Strom 800SE: la bicilindrica arriva con cerchio anteriore da 19''

Rispetto alla nostra anteprima c'è un dato da correggere: l'interasse è più lungo di un millimetro. La nuova Suzuki V-Strom 800SE - acronimo di Street Explorer - misura infatti 1.515 mm tra i perni ruota: sono ben 55 i mm in meno della versione DE che andranno certamente a vantaggio della maneggevolezza insieme con il ridotto diametro del cerchio anteriore. Il peso è dichiarato a vuoto e si parla di 223 kg contro i 230 kg - in ordine di marcia - del modello con cerchio anteriore da 21'': dati difficili da confrontare. I cerchi della 800SE sono in lega, con l'anteriore da 19'' e il posteriore da 17'', che calzano pneumatici tubeless progettati ad hoc da Dunlop per questa moto, nelle misure 110/80R19 e 150/70R17.

Nuova Suzuki V-Strom 800SE: una globetrotter ideale per il turismo in coppia

TUTTE NUOVE LE SOSPENSIONI Le quote ciclistiche sono state riviste in chiave stradale, dice Suzuki. Nella scheda tecnica non sono specificati l'angolo del cannotto di sterzo e l'avancorsa, che dovrebbero ridursi leggermente, ma sappiamo che l'escursione delle sospensioni si riduce in modo drastico: dai 220 mm della versione DE si passa a 150 mm tanto per la ruota anteriore quanto per la posteriore; con una a forcella a steli rovesciati Hitachi Astemo (Showa) SFF-BP regolabile nel precarico molla e un monoammortizzatore Hitachi Astemo regolabile anche nel freno idraulico in estensione, che lavora su un forcellone in alluminio. Comoda la regolazione del precarico del mono, tramite il pomello sotto la sella, per consentire un pronto livellamento dell'assetto quando si carichino valigie e passeggero.

Nuova Suzuki V-Strom 800SE: il bicilindrico parallelo frontemarcia di 776 cc e 84 CV

SQUADRA CHE VINCE... In sella l'occhio cade sul parabrezza maggiorato, a garanzia di una migliore protezione dalle intemperie. Invariata la strumentazione con schermo TFT da 5'' e il serbatoio da 20 litri, che consente autonomie nell'ordine dei 450 km, stando al consumo dichiarato di 22,7 km/l (4,4 l/100 km). Ridotta l'altezza da terra rispetto al modello da offroad, che passa dagli originali 225 mm a 185 mm. In questo modo si riduce anche l'altezza della sella per dare un maggiore senso di sicurezza a un pubblico più ampio: ora la seduta è a 825 mm da terra, ossia -30 mm rispetto alla DE. Nessuna variazione quanto al motore, un bicilindrico parallelo da 776 cc già accreditato di 84 CV a 8.500 giri/min e 78 Nm a 6.800 giri/min. Confermato anche il quickshifter bidirezionale, già presente sul modello DE, mentre il tanto atteso cruise control che poteva essere un interessante aggiunta a un modello di impiego destinato al turismo stradale non è stato introdotto. Non mancano, invece, tre mappe motore, due per l'ABS e tre per il controllo di trazione.

Nuova Suzuki V-Strom 800SE: il listino attacca a 10.700 euro ma c'è una bella lista optional

Suzuki V-Strom 800SE entra in listino a un prezzo di 10.700 euro in tre colorazioni: Verde Lisbona, Blu Montreal e Nero Dubai, con un vantaggio di 800 euro rispetto alla DE. Non manca un menu degli accessori dedicato che comprende un set di valigie rigide, il bauletto, un massicccio paracoppa in metallo e protezioni tubolari da montare ai lati del radiatore, oltre agli immancabili faretti supplementari che fanno tanto ''adventure''. Disponibili anche protezioni carbon look per serbatoio e tappo carburante, oltre alle decorazioni in colore per i cerchi. Via alle prenotazioni online sul sito Suzuki, tramite il sistema Smart Buy.

Motore Bicilindrico parallelo Cilindrata 776 cc Potenza 84 CV a 8.500 giri/min Coppia 78 Nm 6.800 giri/min Escursione sospensioni 150 mm Forcella Hitachi Astemo (Showa) regolabile in precarico Mono Hitachi Astemo reg. in precarico ed estensione Pneumatici Dunlop tubeless 110/80R19 e 150/70R17 Peso 223 kg a secco Prezzo 10.400 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/10/2023