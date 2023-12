Il 125 è troppo lento? Basta montare un motore jet a reazione! Video

Se siete nati nell’era del due tempi è difficile che a 16 anni vi siate lamentati della lentezza del vostro 125 che, senza troppi problemi, sfiorava i 170 km/h. Se, però, avete preso la patente A1 nel periodo 11 kW conoscete bene i limiti che le nuove motociclette presentano nel momento di... srotolare la manopola del gas. Chissà, quindi, quante volte avete pensato di elaborare il motore o addirittura sostituirlo con uno più potente: per quanto folle possa essere stato il vostro desiderio, però, sono certo non vi siate mai spinti a progettare e realizzare ciò che ha fatto Scott Littledike…

125 TROPPO LENTO? SCOTT HA LA SOLUZIONE Senza troppi giri di parole: Scott ha rimpiazzato il motore 125 a quattro tempi del suo motard Yamaha con un propulsore jet a reazione (il video su Visordown). Pazzesco anche per un dragster ma… su un motardino 125 è follia… Un progetto durato 5 anni in cui anche la ciclistica è andata incontro a modifiche: si nota il nuovo mono con serbatoio separato, il telaio modificato per contenere il mega propulsore, le gomme slick e tanto altro... Non credo che qualcuno si stupisca del fatto che non possa circolare su strade pubbliche (basti pensare che il motore sfiora i 500°C di temperatura… troppo per qualunque pilota), ma è davvero un peccato: l'accensione dei postbruciatori fa venire un sorriso a 32 denti!

Pubblicato da Alessandro Moro, 17/12/2023