Salti e off-road con la 1390 Super Duke, il video social da paura

KTM e il mondo del supermotard, un binomio storico contraddistinto anche da numerosi successi... ottenuti con moto specialistiche. I social sono un mondo fantastico, dove spesso la fantasia riesce anche a superare la realtà, ma nel video qua sotto è tutto vero: lo stuntman KTM Lukas Hollbacker si è scatenato in sella a una 1390 Super Duke, con tanto si salti e traversi nella sezione di circuito dedicata al fuoristrada.

Nuova KTM 1390 Super Duke

CHE TEMPRA A sorprendere non è tanto la bravura del pilota - basta andare sul suo profilo per saggiarne le capacità e il controllo - quanto più la resistenza e la capacità di assorbire l'urto delle sospensioni WP utilizzate dalla super naked austriaca, una delle novità introdotte proprio con l'ultimo aggiornamento. Siamo tutti d'accordo che questo non sia l'utilizzo proprio di questa moto? Sì, senz'altro, ma è innegabile che il video abbia qualcosa di davvero ipnotico, in pieno stile KTM.