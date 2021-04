LA CELEBRE Chi non ha presente la Honda Gold Wing? Una delle moto più famose in assoluto, un po' per via della sua lunga storia – è nata nel lontano 1974 – un po' per via del fatto che si fa notare: la cilindrata è arrivata oggi fino a 1.833 cc e il peso, nella versione Tour, arriva a 390 kg col pieno. Esser grandi e grossi ha da sempre dei vantaggi: ecco perché la Gold Wing è diventata anche... un carroattrezzi. La dimostrazione in video.

RETRIEVER No, non si tratta della tanto amata razza di cane, ma di una Gold Wing speciale. L'allestimento, infatti, realizzato sin dal 2005 da una società svedese, prevede un braccio idraulico pieghevole alloggiato nella parte posteriore della Honda. La struttura è dotata di ruote extra, che servono appunto per trainare i mezzi in panne: la struttura è progettata per veicoli fino a 2.500 kg di peso, che la Retriever può scorrazzare a una velocità di 30 km/h. La Gold Wing Retriever è un ottimo carroattrezzi per la maggioranza delle auto di piccole e medie dimensioni.

NEL MONDO Il sistema pare abbia suscitato interesse in diverse parti del mondo e, sebbene non venga più prodotto, ci sono esempi di Gold Wing Retriever in Giappone, nei territori sauditi e in Regno Unito. La Gold Wing Retriever viene usata per la facilità con cui può raggiungere i mezzi in panne rispetto ai carroattrezzi tradizionali. Una moto grande a tal punto da trainare un'auto, ma piccola abbastanza da passare dove un veicolo a 4 ruote non riesce: magica Gold Wing!