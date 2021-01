Poche altre moto come la Gold Wing di Honda sono diventate una vera e propria icona del proprio segmento, quello delle tourer di alta gamma. La moto giapponese si aggiorna per il 2021 sotto tanti aspetti, ossia quelli più importanti: comfort, praticità.

MOTORE Il motore è sempre il sei cilindri boxer da 1.833 cc con cilindri ''quadri'' - alesaggio e corsa sono di 73 mm - che sono in grado di erogare 126 CV a 5.500 giri/min e un valore di coppia massima di 170 Nm a 4.500 giri/min. Il comando del gas elettronico è associato a 4 riding mode (Econ, Tour, Sport e Rain) che regalano un compromesso tra freno motore, potenza frenante, erogazione della potenza, carattere del motore, assetto e traction control HSCT. Sono due i cambi disponibili: manuale a sei marce - con l'ultimo di tipo overdrive - o il DCT a 7 rapporti, quest''ultimo diventato un marchio di fabbrica per Honda. Con il cambio automatico ci sono le funzioni ''Start&Stop'', la retromarcia oppure la Walking Mode'', che permette di muovere in avanti la moto a passo d'uomo: 1,8 km/h.

CICLISTICA Il telaio a doppia trave in alluminio pressofuso è associato a una sospensione anteriore di tipo Hossack mentre dietro c'è una sospensione monobraccio con leveraggio progressivo Pro Link. L'interasse è di 1.695 mm, angolo del cannotto di sterzo e avancorsa sono rispettivamente di 30.5° e 109 mm. La versione Tour con airbag, DCT e pieno di benzina (21,1 litri) pesa 390 km, che scende a 367 per la versione ''standard'' con cambio manuale. L'impianto frenante è composto da due dischi anteriori da 320 mm e uno posteriore da 316 mm, rispettivamente morsi da due pinze a 6 pistoncini e una da 3 pistoncini. Tutto è supervisionato da un ABS che regola automaticamente la frenata tra ruota anteriore e posteriore. A proposito: davanto lo pneumatico è un130/70 ''18 mentre dietro c'è un 200/55 ''16.

TECNOLOGIA, COSA CAMBIA PER IL 2021 Come una vera ammiraglia, la Gold Wing è la massima espressione del comfort. Il prarabrezza si comanda elettricamente, le luci sono full LED con le luci di direzione che si disattivano automaticamente. Il cockpit è composto da un contagiri e un tachimetro analogico, associati a un display LCD da 7'' dal quale è possibile vedere anche Android Auto ed Apple CarPlay, questo se collegate il vostro smartphone a una delle due prese USB-C. Per il m.y. 2021 la Honda GL1800 Gold Wing, nella versione ''Tour'', si presenta con un baule posteriore più grande (da 50 passa a 61 litri) mentre comuni a entrambe le versioni sono lo schienale posteriore più inclinato (da 16° a 23°) con una sella scamosciata che migliora il comfort. La Gold Wing, grazie anche alle borse laterali, permette di avere una capacità di carico pari a 121 litri.

VERSIONI E PREZZI Per la Honda GL1800 Gold Wing 2021 sono disponibili due allestimenti: uno ''standard'' e uno Tour, ciascuno disponibile sia con cambio automatico sia cambio manuale a 6 marce. La versione top di gamma è la Tour con trasmissione DCT e aribag. I prezzi non sono ancora disponibili.

HONDA GL1800 GOLD WING 2021: SCHEDA TECNICA