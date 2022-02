Ducati World Première 2022 Episodio 7: segui con noi la diretta streaming

In questi giorni vi abbiamo raccontato dei corsi di guida Ducati: in pista c'è la Riding Academy, in fuoristrada il DRE Adventure. Ma le novità della Casa di Borgo Panigale non sono finite qui e stanno arrivando gli ultimi episodi della World Première 2022. Ducati per l'episodio 7 ha parlato di una moto speciale, capace di unire tecnologia e innovazione con l’eccellenza del design e dell’artigianalità Made in Italy. È tempo di seguire in diretta streaming oggi giovedì 17 febbraio alle ore 16 e scoprire di che si tratta...

VEDI ANCHE

WORLD PREMIÈRE 2022 Il 17 febbraio si chiude il terzultimo capitolo delle presentazioni Ducati, ma ci sono altri 2 appuntamenti con le novità 2022: per scoprire qual è il prossimo potete cliccare qui. Secondo indiscrezioni le moto che vedremo in diretta streaming potrebbero essere le nuove Panigale V4 SP2 e Panigale V4R.

Pubblicato da Michele Perrino, 17/02/2022