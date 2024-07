Pecco alla scoperta della nuova Ducati Panigale V4 a Imola. Il video

Come è finita la Race of Champions lo sappiamo bene, Bagnaia ha fatto il Bagnaia, dominando la corsa e dimostrando di aver trovato un gran feeling con la nuova Ducati Panigale V4 2025. Ma com'è nata la relazione tra i due? Com'è stato il primo appuntamento? Ducati ha postato sul suo canale YouTube il video del primo incontro tra i due innamorati, nella cornice romantica del Circuito del Santerno, a Imola.

L'EMOZIONE Il video comincia con Francesco Bagnaia in macchina con il suo capo tecnico Cristian Gabarrini in direzione di Imola. Come un novello innamorato ai tempi di Tinder - dove la realtà non è detto che equivalga a ciò che hai visto sul social - si nota un po' di curiosità e tensione sul volto del bi-campione con Ducati. Una volta giunto nel box, accolto da Giulio Fabbri - Product Communication Manager Ducati e Sponsor della gamma Panigale - e Alessandro Valia - che della Panigale conosce ogni minimo segreto seguendo ogni fase dello sviluppo - si scioglie in un sorriso.

Pecco Bagnaia sulla nuova Ducati Panigale V4 S 2025

COME LA DESMOSEDICI La moto è tutta nuova, una rivoluzione come anticipato da Gabarrini poco prima, molto più simile per certi versi alla MotoGP che usa nei weekend di gara rispetto alla precedente generazione. Non bisogna essere un Campione del Mondo MotoGP per notare che il forcellone è ora bi-braccio, ma la cosa balza subito agli occhi di ''Pecco'', che viene poi ragguagliato di tutte le altre novità introdotte sulla moto, come il tecnologico sistema eCBS sviluppato con Bosch, per aiutare gli amatori a fare ciò che fanno i piloti, ovvero usare il freno posteriore per chiudere le curve.

Nuova Ducati Panigale V4 S 2025 con Bagnaia

INIZIA LA DANZA Indossati gli abiti da lavoro - tanti sognerebbero di sostituire le anti-infortunistiche con stivali e casco racing - Bagnaia si è lanciato sui sali-scendi del circuito emiliano, rientrando ai box soddisfatto:''Un bel passo in avanti, la moto è più stabile, posso insistere di più in ingresso curva... Mi, piace, la porto a casa''. Il resto è storia dello scorso weekend, dove ha guardato tutti, ancora una volta, dal gradino più alto del podio.

