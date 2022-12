Così la rompi, o forse no? Ecco come Suzuki testa le sue moto (Video)

Quante volte abbiamo sentito parlare dell’affidabilità delle moto di questo o quel marchio? Un sacco, a volte a ragion veduta, qualche altra un po’ meno, senza dimenticare che il caso particolare può sfuggire anche a maniaci dell’affidabilità come i costruttori giapponesi. La loro cura del dettaglio e la ricerca della perfezione è proverbiale come certifica il video in questo articolo. Sul suo canale YouTube Suzuki ci dimostra come mettono sotto stress telai e sospensioni delle loro moto.

SOTTO TORCHIO Come avete appena visto, gli ingegneri Suzuki sono davvero senza pietà – vedere quella povera Hayabusa sbattuta come un polpo sullo scoglio mi fa un certo effetto, non lo nego – ma è proprio grazie a test come questi che la Casa di Hamamatsu riesce a raggiungere standard di affidabilità elevatissimi. Sulle moto vengono effettuati test di carico elevato, test di vibrazione e caduta al fine di valutare la resistenza alla rottura di ogni componente. Questi test, che possono durare anche centinaia di ore, sono utili anche a stabilire gli intervalli di manutenzione necessaria, dunque cercate di attenervi con cura a quello che trovate scritto nel manuale di uso e manutenzione, chi lo ha scritto sa il fatto suo.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 23/12/2022