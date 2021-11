Round Indonesia: la pioggia cancella il sabato, ecco il nuovo programma

PIOGGIA PROTAGONISTA Giornata interrotta sul più bello al Pertamina Mandalika Circuit, in Indonesia: nel pomeriggio, piogge torrenziali si sono abbattute sul tracciato, costringendo gli organizzatori a sospendere il programma prima dell'inizio di gara 1 della WSBK. Le sfide decisive per il titolo vengono dunque rinviate a domani, quando si correranno sia gara 1 sia gara 2, decisive per decretare il campione 2021 tra Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. C'è anche chi, come Dominique Aegerter, ne ha approfittato per una particolare doccia...

SUPERPOLE A RAZGATLIOGLU In mattinata si era quantomeno riuscita a disputare - su pista asciutta - la Superpole. Il miglior tempo è stato fatto segnare da Razgatlioglu, già protagonista nelle libere del venerdì. Il turco ha staccato di tre decimi il rivale Rea, il quale ha preceduto di una manciata di centesimi la Ducati di Scott Redding. Seconda fila per le Yamaha di Garrett Gerloff e Andrea Locatelli e per la BMW di Tom Sykes. Settimo tempo per Axel Bassani, mentre non è andato oltre la quattordicesima prestazione Michael Ruben Rinaldi.

IL NUOVO PROGRAMMA Domani gara-1 si disputerà alle 4 ora italiana, mentre alle 8 è in programma gara-2 che chiuderà il sipario sulla stagione 2021 della WSBK. Razgatlioglu si presenta a questa decisiva giornata con 30 punti di vantaggio su Rea.

WSBK 2021, ROUND INDONESIA: RISULTATI SUPERPOLE

A third pole in 4 rounds for @toprak_tr54 🙌



This is how the riders finished #WorldSBK Superpole 👀#IDNWorldSBK 🇮🇩 pic.twitter.com/LDETOomfXa — WorldSBK (@WorldSBK) November 20, 2021

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/11/2021