Alte aspettative su Iannone, Lowes gli dà il benvenuto: "Un altro rompiballe da battere!"

Il Mondiale Superbike WSBK 2024 avrà tra i suoi protagonisti anche Andrea Iannone, fresco di firma con il team Ducati Go Eleven. Il rientro del pilota italiano dopo la lunga e discussa squalifica per doping aggiungerà interesse al campionato e l'ottimo debutto in sella alla Panigale V4 R nei test della scorsa settimana non ha fatto altro che aumentare la curiosità per le prestazioni dell'abruzzese.

BAUTISTA IMPRESSIONATO Iannone a Jerez ha chiuso con il quinto tempo, impressionando il campione in carica Alvaro Bautista, il quale ha però sottolineato come la bagarre in gara sarà differente dall'atmosfera nei test: ''È molto veloce ed era veloce in passato; il problema sarà quando arriverà la gara perché un test è diverso dalla gara. Sono impressionato dalla sua prestazione perché era davvero veloce. È bello avere buoni piloti nel campionato''.

IL ''BENVENUTO'' DI LOWES Tra i piloti colpiti dal rientro di Iannone c'è anche Sam Lowes, il quale intervistato dal sito ufficiale del WorldSBK ha commentato il valore dell'italiano facendo una battuta: ''Il punto interrogativo è il tempo che ha trascorso lontano dalla pista. In realtà l'ho visto in pista e gli ho fatto un piccolo complimento. Posso immaginare che la sua vita sia molto migliore ora che si concentra sulle corse. Parliamp di uno che ha vinto in MotoGP, che ha fatto sembrare facili le gare della Moto2… non c’è altro da dire. La moto è chiaramente molto buona e lui è un pilota fantastico, quindi non appena si sarà tolto un po’ di ruggine, sarà un’altra Ducati che compete per la vittoria. Onestamente e personalmente, sono felice di vederlo qui; bentornato a correre! Sarà un altro rompiballe da provare a battere l’anno prossimo!''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/11/2023