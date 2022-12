Syahrin firma con il team MIE Racing, restano due selle in Superbike

HONDA AL COMPLETO A stretto giro di giostra, dopo l'annuncio di Eric Granado, il team Mie Racing Honda completa la sua lineup annunciando l'estensione di un anno al contratto del pilota malese Hafizh Syarhin, già nel 2022 con la compagine giapponese. Il pilota ex MotoGP si è detto molto felice della riconferma: ''So che Midori (Moriwaki, la team principal n.d.r.) sta mettendo insieme una squadra molto forte'', ha spiegato Syarhin: ''Il nostro obiettivo sarà di costruire sull'esperienza dello scorso anno dei weekend di gara più consistenti, finendo con regolarità in zona punti. Il mio obiettivo personale, invece, è di essere più competitivo e sono pronto a lavorare per raggiuingerlo''.

ANCORA DUE SELLE Con l'annuncio di Syarhin e Granado, e con quelli di Bradley Ray della scorsa settimana con il team Motoracing Yamaha, e di Danilo Petrucci con Barni Racing, restano ancora due le selle libere, quelle del team Pedercini, sulla cui Kawasaki lo scorso anno sono saliti ben sette piloti, e del team Orelac Racing VerdNatura, che nel 2022 si è avvalsa dei servigi del pilota ceco Oliver Koenig.

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/12/2022