CHE VOLO! Dopo lo spavento di ieri, arrivano buone notizie per quanto riguarda Ana Carrasco. La spagnola è caduta nel corso di una sessione di test in programma sul circuito dell'Estoril, fratturandosi le vertebre D4 e D6. Come riportato dal comunicato del suo team, il Kawasaki Provec WorldSSP 300, nell'incidente la campionessa 2018 della Supersport 300 è caduta pesantemente sulla schiena, ha sbattuto la testa e ha riportato un trauma alla caviglia sinistra. È stata la stessa Carrasco a tranquillizzare i suoi tifosi con un video pubblicato sui social, in cui spiega di sentirsi tutto sommato bene e di essere in attesa del trasferimento aereo dall'ospedale Sao Francisco Xavier di Lisbona a Barcellona, dove l'attende lo staff medico della squadra.

“Hello everyone, I’m fine, I'm in the Hospital in Portugal, I had a fall this morning and I’ve hurt my back a bit, I have fracture of the D4 and D6 vertebrae but I feel good. Let’s see if I can go to Barcelona soon and start with my recovery as soon as possible” pic.twitter.com/NMLz2hN5cx