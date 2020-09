CHE SPAVENTO PER ANA! Disavventura per Ana Carrasco, già campionessa del mondo della classe Supersport 300. La motociclista spagnola è caduta rovinosamente nel corso di una sessione di test in programma sul circuito portoghese dell'Estoril ed è stata ricoverata in ospedale, dove le sono state riscontrate delle fratture alle vertebre D4 e D6. La 23enne è cosciente e lamenta dolori alla schiena, ma fortunatamente riesce a muove tutti gli arti e ha sensibilità lungo tutto il corpo.

CORSA AL TITOLO A RISCHIO Maggiori informazioni sulle sue condizioni di salute verranno comunicate nei prossimi giorni. La Carrasco (team Kawasaki Provec WorldSSP300) è attualmente terza nel campionato WorldSSP300, nel quale ha conquistato una vittoria a Portimao e due secondi posti a Jerez e ad Aragon. La campionessa 2018 si trova a 34 punti dal leader della generale Jeffrey Buis. Il prossimo round del campionato è previsto ancora in Spagna al Circuit de Barcelona, nel weekend del 20 settembre.