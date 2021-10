Videogames

PARTNERSHIP D'ECCELLENZA Brembo e Gran Turismo, due marchi di eccellenza che consolidano, approfondiscono, rinnovano una partnership salda e proficua. L'azienda si conferma essere un autorevole ''solution provider'' anche nel mondo virtuale, mettendo a disposizione i suoi sistemi frenanti super performanti al fine di migliorare l’esperienza di guida anche nelle gare simulate e nei videgiochi come Gran Turismo™ 7. La Polyphony Digital Inc., casa di software che sviluppa la serie Gran Turismo™ per Playstation® dal 1997, ha scelto proprio l'azienda italiana, leader nella progettazione e produzione di impianti frenanti, come partner tecnico ufficiale di Gran Turismo™ 7, disponibile per console PS4™ e PS5™, a partire dal 4 marzo 2022.

Gran Turismo 7, edizione 25th Anniversary

ACQUISTI VIRTUALI Occorrerà dunque aspettare ancora qualche mese, ma poi Brembo metterà a disposizione dei giocatori i suoi ''upgrade'', nel Tuning Shop di Gran Turismo™ 7, il negozio virtuale al quale i gamers da tutto il mondo si collegano per potenziare le prestazioni della vettura. In questo ambiente virtuale il giocatore potrà iniziare sostituendo i dischi freno di primo impianto con quelli della gamma Sport e, progredendo nel videogioco, far evolvere la propria auto con diversi sistemi frenanti Brembo, arrivando fino ai prodotti più performanti e distintivi per vetture stradali, tra cui i dischi freno in Carbonio Ceramico e le pinze GT|BM, disponibili in 8 colori diversi.

Logo Brembo

OPPORTUNITÀ UNICA Daniele Schillaci, ad di Brembo, ha spiegato il perché dell'importanza di questa partnership: ''Siamo particolarmente orgogliosi di portare l’unicità dei sistemi frenanti Brembo all’interno di Gran Turismo™, il più iconico videogame di simulazione di guida, che in quasi 25 anni è arrivato ad appassionare milioni di gamer di tutto il mondo. Dall’asfalto della pista, le prestazioni e il design dei nostri impianti oggi entrano a far parte anche del mondo virtuale di Gran Turismo™, con l’ambizione di esaltare ancora di più l’esperienza di gioco, così come nella realtà avviene per l’esperienza di guida'' - Dall'altra parte il presidente di Polyphony Digital Inc., Kazunori Yamauchi, ha aggiunto: ''Anche prima del debutto di Gran Turismo, nel 1997, Brembo era per me un marchio di riferimento. All'epoca, come automobilista appassionato, avevo spesso problemi di fading con i freni. Questo perché la maggior parte delle auto di serie, ad esclusione di alcune, non era dotata di impianti all'altezza della potenza e del peso dell'auto. Ho sempre considerato Brembo affidabile in pista e ho sempre avuto, di conseguenza, un legame con questa azienda. È quindi un piacere annunciare questa partnership tra Gran Turismo e Brembo, un vero marchio ad alte prestazioni.''

Pubblicato da Simone Valtieri, 07/10/2021