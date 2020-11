PARATA STRADALE Non capita a tutti di poter essere invitati a casa dai propri idoli d'infanzia, ma se ti chiami Joan Mir, sei un fresco campione del mondo della classe MotoGP e il tuo punto di riferimento da bambino era Valentino Rossi, l'invito a casa si traduce automaticamente in una sfida ruota a ruota sullo sterrato dell'ormai celebre Motor Ranch di Tavullia. Prima che la sfida tra i due si accendesse ed esplodesse in una delle rivalità più aspre degli ultimi decenni, anche Marc Marquez fu invitato a sportellare in casa Rossi: era il 2014, sei anni e un'era geologica e motoristica fa. Tornando a Mir, lo spagnolo ha organizzato un evento nella sua Palma de Mallorca per festeggiare con amici e tifosi il titolo della classe regina appena conquistato. Ovviamente i festeggiamenti sono stati in tono minore, e senza baci, abbracci e assembramenti, ma l'iridato ha potuto guidare una GSX R1000 lungo la via che porta al circuito di Llucmajor seguito da un corteo di appassionati in sella.

INVITO AL RANCH Ed è stato proprio nel corso della conferenza stampa che ha seguito la passeggiata a due ruote, che Mir ha raccontato: ''Rossi si è complimentato con me per il Mondiale e mi ha rinnovato l'invito ad andarlo a trovare al Ranch. Quest'anno non dovrebbe esserci la 100km dei campioni a causa delle restrizioni anti Covid, ma mi piacerebbe andarlo a trovare comunque, con una Suzuki preparata appositamente''. Nulla sarà dunque lasciato al caso, perché Joan ci tiene a non sfigurare a casa del Dottore, così come fece un puntigliosissimo Marquez nel 2014. Una nuova sfida all'orizzonte per lo spagnolo, che ama anch'esso - come tanti rider della MotoGP, da Dovizioso a Petrucci, da Vinales ai fratelli Espargaro - cimentarsi nel fango con le moto da cross.