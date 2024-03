Francesco Bagnaia rinnova con la Ducati fino al 2026

Quello che scatterà nel weekend con il Gran Premio del Qatar sarà il sesto anno di Francesco Bagnaia in Ducati, ma non sarà l'ultimo. Come ampiamente previsto, arriva la notizia del rinnovo del campione torinese (ma anche pesarese d'adozione, fresco di cittadinanza onoraria) con la casa di Borgo Panigale. Pecco ha firmato un biennale che lo legherà alla sua Desmosedici per le prossime tre stagioni, compresa quella al via domenica. Nelle tre annate con il Ducati Lenovo Team (le prime due erano state con il Pramac Racing) il rapporto tra il pilota italiano e la rossa è stato a dir poco fruttuoso, con due titoli iridati piloti portati a casa, uniti a tre titoli costruttori e a uno team. ''Sono contentissimo di poter continuare a correre con la squadra dei miei sogni!'' - ha raccontato Pecco dopo la firma - ''Vestire questi colori è un onore per me. È fantastico ed è un orgoglio. Insieme a Ducati, alla mia squadra e a tutti i ragazzi di Ducati Corse siamo riusciti a fare delle cose incredibili e in questi altri tre anni (2024 compreso) che ci aspettano assieme, continueremo a dare il massimo per cercare di ottenere altrettanti successi. Sono felicissimo e pronto a scendere in pista tra qualche giorno in Qatar per la prima gara dell’anno”.

MotoGP Valencia 2023, Francesco Bagnaia (Ducati)

VALORI COMUNI Non potevano essere più entusiasti i commenti dei due boss della Ducati, il CEO Claudio Domenicali e il direttore generale Gigi Dall'Igna. Domenicali ha affermato: ''Pecco è davvero il pilota perfetto per Ducati. Rappresenta al meglio i nostri valori, stile, eleganza, performance. Non solo è veloce, determinato, tenace in pista ma si distingue per eleganza ed educazione fuori dalla pista. Sono molto felice per questo rinnovo che sono certo che i Ducatisti di tutto il mondo accoglieranno con entusiasmo''. Dall'Igna, guida in pectore dei quattro box della Ducati nel Motomondiale, ha speso infine splendide parole per il suo pilota: ''Siamo estremamente contenti di avere Bagnaia con noi anche per il 2025 e il 2026. Insieme abbiamo scritto una pagina di storia importante del Motociclismo: Pecco è stato il primo pilota italiano a vincere un titolo mondiale in MotoGP con una moto italiana, la nostra Desmosedici GP. Insieme abbiamo riportato a Bologna un titolo mondiale piloti che mancava da ben 15 anni e ci siamo riusciti di nuovo lo scorso anno. È un due volte Campione del Mondo e in più di un’occasione ha dimostrato di meritarsi davvero il numero 1 sul cupolino della sua moto. Oltre a questi risultati, Bagnaia continua a dimostrare di essere in perfetta sintonia con la sua moto e la sua squadra. Per tutte queste ragioni, era naturale per noi voler continuare con lui. Non vediamo perciò l’ora di iniziare anche questo nuovo capitolo insieme, fiduciosi di poter raggiungere altri traguardi importanti''.

Test Lusail 2024, Francesco Bagnaia (Ducati). Credits MotoGP.com

Le statistiche di Francesco Bagnaia in Ducati

GP disputati con Ducati in MotoGP: 86

Primo GP: Qatar 2019

Vittorie: 18

Prima vittoria GP: Aragón 2021

Podi: 35

Primo podio: San Marino 2020

Pole position: 18

Prima pole: Qatar 2021

Giri più veloci: 13

Punti: 1085

Titoli mondiali: 2 (MotoGP 2023, MotoGP 2022)

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/03/2024