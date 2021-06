TIFO DI MASSA Gli sparuti tifosi visti sin qui sugli spalti di qualche stadio, o sulle tribune di qualche gran premio, saranno presto un ricordo del passato, quantomeno in Austria, dove la Dorna ha dato il via libera per far tornare in massa i fan sulle verdi colline del Red Bull Ring. La battaglia contro il Covid-19 continua, ma a questo punto tanto si è fatto ed è il momento di concedere a tutti coloro i quali sono fuori pericolo, di tornare a vivere sprazzi di normalità. Non ci saranno infatti limitazioni nel numero (tranne, ovviamente, quelle imposte dalla capacità dell'autodromo) per gli spettatori che vorranno assistere dal vivo ai gran premi di Stiria (8 agosto) e Austria (15 agosto) del Motomondiale, per i quali si attendono dunque oltre 200.000 presenze. Tutta un'altra atmosfera rispetto alle tribune vuote dello scorso anno, nei weekend che fecero ripartire il Motomondiale dopo la pausa causata dal primo scoppio della pandemia.

GREEN PASS MOTOGP Per entrare occorrerà essere dotati - oltre che di tagliando valido - degli stessi requisiti che in questi giorni sono in via d'approvazione per il ''green pass'' europeo, ovvero essere stati vaccinati, essere guariti dal covid oppure presentare un certificato che attesi la negatività a un tampone, eseguito nelle ore subito precedenti all'ingresso nell'impianto. Restano tuttavia delle restrizioni all'accesso nel paddock, dove operano tutti gli addetti ai lavori che continueranno a preservare la cosiddetta ''bolla''. Possibile ipotizzare anche che non sarà concessa l'invasione a fine gara, quando i tifosi sono soliti riversarsi sotto al podio con l'opportunità di poter passeggiare in pitlane, ma ci si arriverà col tempo. Intanto, rivedere le folle festanti (e immunizzate), sarà una grandissima gioia per tutti e un altro passo importante verso la normalità.