STAGIONE AL VIA Dopo le giornate di shakedown che hanno visto in azione collaudatori, rookie e i piloti di Aprilia e KTM, la stagione 2020 della MotoGP è scattata ufficialmente con la prima giornata di test invernali, in programma per tutto il weekend sempre sul circuito di Sepang, in Malesia.

No action right now, as a downpour hit the @sepangcircuit just after lunch time 🌧#ForzaDucati #SepangTest pic.twitter.com/dthtnuD8C8 — Ducati Corse (@ducaticorse) February 7, 2020

ARIA DI CASA In una giornata disturbata da un paio di scrosci di pioggia, uno nel primo pomeriggio e uno nel finale di sessione, a svettare sono state le moto di ''casa'', ossia le Yamaha sponsorizzate dalla malese Petronas. Fabio Quartararo ha preso il comando fin dalla seconda ora di attività in pista, mentre il compagno di squadra Franco Morbidelli si è fermato a soli 51 millesimi dal tempo del francese. L'italiano è anche lo stakanovista di giornata con ben 62 giri completati. Alle loro spalle Alex Rins con la Suzuki.

BIG IN SECONDO PIANO Maverick Vinales è stato il più veloce dei piloti dei team ufficiali di Yamaha, Honda e Ducati, piazzandosi al sesto posto a quattro decimi da Quartararo. Decimo tempo per il suo compagno di squadra Valentino Rossi, davanti alla Ducati di Andrea Dovizioso e a Marc Marquez, ancora limitato dal recente intervento alla spalla. Alex Marquez si è piazzato alle spalle del fratello e davanti a Danilo Petrucci, ultimo dei piloti con meno di un secondo di distacco dal leader di giornata.

I test di Sepang proseguiranno domani e domenica. È atteso in pista anche Jorge Lorenzo, nel nuovo ruolo di tester della Yamaha.

TEST SEPANG 2020, tempi e giri day-1: