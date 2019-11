MAV VELOCISSIMO Una tranquilla giornata di test, inframezzata da un breve periodo di pausa dovuto a una bandiera rossa (provocata dal rookie Iker Lecuona) e a qualche goccia di pioggia che non hanno però influenzato il lavoro dei team impegnati in pista. Questo è stato il primo giorno dei due di test MotoGP a Jerez de la Frontera, con temperature più alte rispetto a quelle freddissime trovate a Valencia nell'ultimo weekend di gara e nella prima sessione di test in chiave 2020. Davanti a tutti ha chiuso Maverick Vinales con la Yamaha ufficiale dell'Energy Monster Team, che al 60° di 68 giri ha timbrato un ottimo 1'37"131 con il quale ha staccato il più diretto inseguitore di ben 7 decimi.

TUTTI VICINI E secondo è stato il giovane prodigio Fabio Quartararo, francese che in sella al team satellite della Yamaha Petronas SRT è rimasto ben staccato dallo spagnolo ma tra lui e il decimo tutti sono rimasti racchiusi in sei decimi. Entro il secondo si sono classificati anche i due spagnoli della Suzuki, Joan Mir e Alex Rins, sorprese di giornata, e il terzo alfiere Yamaha, Franco Morbidelli. Il campione del mondo Marc Marquez ha chiuso con il sesto tempo, davanti al collega di moto, l'hondista Cal Crutchlow, e al pilota della KTM Pol Espargaro.

LAVORO DIFFERENTE Nella top ten anche le due Ducati ufficiali di Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, che hanno chiuso in con una manciata di millesimi di vantaggio su Jack Miller e Aleix Espargaro. E Rossi? Valentino ha portato a casa solo il 14° tempo, alle spalle anche di Andrea Iannone, lavorando sul prototipo 2020 della M1 soprattutto sul setup e sul forcellone in carbonio. In pista anche diversi tester, da Pirro a Guintoli, da Smith a Granado, mentre assenti sono stati Francesco Bagnaia, fratturatosi al polso a Valencia, e Johann Zarco, che non ha ancora firmato con il team Avintia.

Test Valencia MotoGP 2020 - Jerez, risultati day 1