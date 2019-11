MONOPOLIO YAMAHA Dopo il miglior tempo fatto segnare da Fabio Quartararo nel corso della prima giornata, è ancora la Yamaha a dominare i test di Valencia della MotoGP. Quest'oggi è stato Maverick Viñales (1:29.849) a ottenere la miglior prestazione, invertendosi di posizione proprio con il francese del team Petronas. Chiude il terzetto di M1 al vertice il nostro Franco Morbidelli. I primi tre piloti sono racchiusi in due decimi e mezzo.

ROSSI IN RITARDO A interrompere il monopolio Yamaha è la Honda di Cal Crutchlow, quarto a quasi mezzo secondo di distacco dal leader, seguito dalle due Suzuki di Joan Mir e Alex Rins. Settimo il campione del mondo in carica Marc Marquez, davanti alla positiva KTM di Pol Espargaro e all'ultima delle M1, quella di Valentino Rossi, ancora una volta apparso lontano dalle prestazioni dei compagni di marchio e in ritardo di nove decimi da Viñales.

ALEX PROSEGUE L'APPRENDISTATO Nelle retrovie della classifica troviamo Alex Marquez, impegnato a prendere confidenza con la RC213V. Il fratello di Marc è stato il pilota che ha macinato più chilometri, con ben 79 giri completati e un miglior tempo di 1:32.235 ancora lontano dalle migliori prestazioni. Per velocizzare l'apprendimento, i fratelli Marquez hanno compiuto diversi giri uno dietro l'altro, una pratica svolta anche dalla KTM con i suoi debuttanti Iker Lecuona e Brad Binder.

IANNONE ON FIRE Per quanto riguarda i piloti italiani, Andrea Dovizioso ha chiuso con l'undicesimo tempo, secondo di un quartetto Ducati aperto da Jack Miller e chiuso da Michele Pirro. Non ha partecipato ai test Danilo Petrucci, arresosi al dolore alla spalla infortunata nella caduta di domenica, mentre Andrea Iannone ha visto la sua Aprilia andare in fiamme. Nessuna conseguenza per l'abruzzese. Prossimo appuntamento per i piloti della MotoGP la settimana prossima, con una sessione di test in programma sul circuito di Jerez de la Frontera.

😱 @andreaiannone29's Aprilia goes up in flames! 🔥



The Italian rider had to pull in sharpish as his RS-GP went up in smoke.#ValenciaTest ⏱️ pic.twitter.com/AsdZRPHDuX — MotoGP™ (@MotoGP) November 20, 2019

