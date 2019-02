Autore:

Simone Valtieri

MAV DAVANTI Si sono abbassati ancora i riferimenti cronometrici nel terzo e ultimo giorno di test in pista in Qatar, sul tracciato di Losail. Nell'ultimo giorno (lo era stato già nel primo) è tornato davanti Maverick Vinales con la Yamaha, che in 1'54"208 ha stabilito il miglior tempo del weekend, fermandosi a circa 6 decimi dalla pole di Zarco della passata stagione. Lo spagnolo è stato solo il migliore dei piloti Yamaha, tutti e quattro terminati nelle prime sei posizioni. Dietro di lui ancora una volta il giovane francese Fabio Quartararo, che si dimostra la rivelazione di questi test, staccato di appena 233 millesimi.

ARRIVANO I BIG Terzo, quarto e quinto posto per i tre big Marc Marquez, Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, seguiti a strettissimo giro dall'ultima Yamaha in pista, quella di Franco Morbidelli. Tra lo spagnolo campione del mondo e l'italiano campione della classe Moto2 nel 2017, ci sono appena 5 centesimi, nei quali si sono inseriti due piloti. Molto meglio Rossi dunque rispetto a ieri, così come Jorge Lorenzo, che sta recuperando dall'infortunio al polso, e Marc Marquez, protagonista di una scivolata. Chiudono la top ten Pol Espargaro con la KTM (ad appena 562 millesimi da Vinales), Taka Nakagami con la Honda, Danilo Petrucci, primo delle Ducati a 610 millesimi dalla vetta, e Jack Miller, anch'esso Ducati.

DOVI IN RITARDO Fuori dalla top ten il leader della giornata di ieri, Alex Rins con la Suzuki, che ha girato 3 decimi più lento di domenica e preceduto di un decimo e mezzo il rookie e compagno di team Joan Mir. Gli altri italiani hanno concluso in 13° posizione Francesco Bagnaia, con un distacco contenuto entro il secondo dalla vetta, mentre poco oltre sono rimasti Andrea Dovizioso, soltanto 15° con la sua Ducati, e Andrea Iannone, 16° con l'Aprilia. Cala il sipario dunque su questi test, l'appuntamento è su questa stessa pista per il weekend del 10 marzo, quando si comincerà a fare sul serio.

Test MotoGP Losail - Day 3 - Risultati