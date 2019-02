Autore:

Simone Valtieri

ULTIMI TEST Si scaldano i motori in Qatar, a due settimane dal via del Motomondiale 2019 comincia l'ultima sessione di test in pista che terrà occupati i centauri della MotoGP fino a lunedì. Nel corso della prima giornata sul circuito di Losail, ottime cose sono state fatte vedere dalla Yamaha con Maverick Vinales che ha strappato il miglior tempo in 1'55"051, precedendo di un decimo circa la Suzuki di Rins, vero e proprio outsider del prossimo mondiale. Terzo, quarto e quinto miglior tempo sono stati quelli delle due Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, e della Yamaha di Valentino Rossi, tutti e tre con un ritardo sull'ordine del mezzo secondo dalla vetta.

HONDA IN RITARDO I tempi sono ancora molto distanti dal limite, basta considerare che lo scorso anno la pole finì nelle tasche di Johann Zarco con la Yamaha in 1'53"680, per cui troviamo anche tanti outsider nella top ten, con lo spagnolo Tito Rabat, il rookie francese Fabio Quartararo, il giapponese Nakagami e l'altro spagnolo Pol Espargaro a concludere tra i dieci. Decimo Marc Marquez, il campione del mondo della Honda, a un secondo e un decimo dal connazionale Vinales. Dietro di lui altri due spagnoli, il rookie Joan Mir con la Suzuki, a 1"1 dal tempo del compagno Rins, e Aleix Espargaro con l'Aprilia, a 1"3 dalla vetta. Poi un altro tris di piloti italiani dal 13° al 15° posto, con Andrea Iannone, Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia. Jorge Lorenzo, rientrato in pista quest'oggi dopo aver saltato i test di Sepang per l'infortunio al polso sinistro, non è ancora al meglio, e ha chiuso la giornata in 21° posizione, terz'ultimo, a circa 2" dalla vetta. Domani si tornerà in pista per la seconda giornata.

Test MotoGP Losail - Day 1 - Risultati