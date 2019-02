Autore:

Simone Valtieri

SQUILLO DUCATI, POI ARRIVA RINS Nella prima parte della giornata a Losail, quando ancora il sole stava calando sul deserto arabo, erano state le Ducati a ritrovarsi davanti a tutti con Danilo Petrucci primo in 1'54"9 davanti al compagno Andrea Dovizioso. Poi con l'avanzare della giornata Alex Rins e Maverick Vinales sono tornati davanti, e a sorpresa al terzo posto a precedere il ternano ci si è messo anche il rookie francese Fabio Quartararo, molto a suo agio con la Yamaha M1 versione 2018.

ARRIBA ARRIBA! E così ancora una volta è stata la coppia spagnola composta da Rins (Suzuki) e Vinales (Yamaha) a terminare davanti a tutti in Qatar, in questo secondo e penultimo giorno di test pre-mondiali sul tracciato di Losail, peraltro a posizioni invertite rispetto a ieri. E se Rins ha chiuso in 1'54"593, un tempo migliore rispetto a ieri di circa mezzo secondo, anche Vinales - staccato di appena 57 millesimi di secondo - è sceso di 4 decimi circa rispetto a sabato. Il francese Quartararo, anch'esso sotto l'1'55, si è fermato a 315 millesimi, mentre Petrucci con il tempo della mattina, ha incassato 360 millesimi, precedendo un Marc Marquez in recupero rispetto a ieri, a 4 decimi dalla vetta. Nella top ten hanno concluso anche Aleix Espargaro con l'Aprilia, Taka Nakagami su Honda, Andrea Dovizioso (anch'esso con il tempo della mattinata), Cal Crutchlow ancora su Honda e Pol Espargaro su KTM, tutti con un distacco contenuto nell'ordine dei 6 decimi.

ROSSI LONTANO Soltanto 19° Valentino Rossi, che è rimasto a circa due decimi dal crono che ieri gli era valso il quinto tempo assoluto, nonché a 1"2 da Rins. Va detto che l'italiano non ha provato il time attack, restando concentrato sul lavoro di messa a punto della sua moto. Gli altri italiani hanno chiuso 13° Franco Morbidelli, a 6 decimi dal compagno di team Quartararo, 15° Francesco Bagnaia con la Ducati Pramac, a 1"1 circa dalla vetta, infine 16° Andrea Iannone con l'Aprilia. Jorge Lorenzo ancora convalescente dall'infortunio al polso sinistro, ha chiuso in 18° posizione con la sua Honda, proprio davanti all'eterno rivale Rossi. Domani terzo e ultimo giorno di test in pista a Losail, poi resterà solo da attendere poco meno di due settimane per il via del mondiale, sulla stessa pista.

Test MotoGP Losail - Day 2 - Risultati