Aleix Espargaro duro dopo l'infortunio del fratello: "Ha la mandibola rotta dalla bocca all'orecchio"

Mentre la MotoGP si appresta ad affrontare il weekend del GP Argentina, Pol Espargaro prosegue la sua lenta ripresa dopo la terrificante caduta avvenuta nel corso delle FP2 del GP Portogallo (in copertina, il pilota saluta dal letto d'ospedale). Lo spagnolo è andata a sbattere violentemente contro un muro dopo aver galleggiato sulla ghiaia presente nella via di fuga di curva 10 del circuito di Portimao, una dinamica che ha scatenato la rabbia dei colleghi. Il pilota della Tech3 ha riportato la frattura della mascella inferiore, di quattro vertebre e gravi danni ai polmoni, un quadro che lo costringerà a restare lontano dalle gare per molti mesi.

MOLTO FORTUNATO Il fratello Aleix Espargaro ha spiegato come, nella sfortuna, Pol sia addirittura stato fortunato a non avere conseguenze ancora peggiori dall'incidente: ''Pol sta migliorando. Ovviamente ha avuto una brutta caduta ma, dopo aver parlato tanto con i medici e con lui in questi giorni, il mio punto di vista è che sia stato molto fortunato. Mooolto fortunato. Non potete immaginare l'impatto che ha avuto sulla sua testa. Anche con uno dei migliori caschi del paddock (prodotto dall'italiana AGV, ndr), non potete immaginare come fosse la sua testa. È stato molto fortunato, perché la ghiaia in quel punto non era affatto buona. Inoltre non c'era un'air fence (le barriere pensate apposta per attutire le cadute dei motociclisti, ndr) in quel punto, siamo stati fortunati e speriamo che Pol torni presto a correre con noi''.

PROBLEMA GHIAIA A finire nel mirino è stata in particolare la ghiaia presente in quel punto, non adatta a svolgere la funzione di rallentamento della scivolata del pilota. Aleix Espargaro ha criticato duramente questo dettaglio, aggiungendo dettagli impressionanti sui danni fisici riportati dal fratello: ''La velocità che ha guadagnato quando è entrato nella ghiaia e l'impatto che ha avuto sono stati folli. Ha una mandibola rotta, dalla bocca all'orecchio. Non riusciva nemmeno a sentire nulla, perché la mandibola gli premeva sull'orecchio. Questo è l'impatto che ha avuto. Ciò è inaccettabile. Un pilota non può colpire il muro in questo modo. Questo è totalmente inaccettabile. Credo che impareremo da questo''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 31/03/2023