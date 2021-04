ECCO LO SCHERZO Il cinque volte campione del mondo, Jorge Lorenzo, è stato vittima della trasmissione di Mediaset Le Iene, e questo ve l'avevamo già annunciato nel febbraio scorso, quando il pilota spagnolo aveva pubblicato su Instagram una serie di storie in cui se la prendeva con Niccolò Torielli dandogli ''affettuosamente'' del bastardo per il brutto quarto d'ora che gli aveva fatto passare. Lo scherzo non era però più andato in onda, cosa che avverrà stasera su Italia 1 nel corso della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, accompagnata delle voci della Gialappa's Band. Una cosa in più si è però venuta a sapere, ovvero il tipo di scherzo in cui Jorge è cascato con tutte le braghe: l'inviato delle Iene gli ha fatto credere che la sua Lamborghini avesse avuto un incidente. L'anteprima della reazione di Jorge è contenuta nel video che segue, per il resto occorrerà attendere stasera. Buona visione!

Vista la reazione, Jorge Lorenzo non ha preso benissimo lo scherzo di Niccolò Torielli! Stasera dalle 21.10 su Italia1 😎 Pubblicato da Le Iene su Martedì 20 aprile 2021