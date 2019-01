Autore:

Simone Valtieri

TAPI...ROSSI Puntata da non perdere quella di stasera di Striscia la notizia. l'arcinoto TG satirico giunto alla sua 31° annata. Nel corso del programma (20.35 su Canale 5) andrà in onda il servizio riguardante la consegna del Tapiro d'oro, il poco ambito premio riservato agli "attapirati" illustri, a Valentino Rossi, vincitore della 100 km nel ranch di Tavullia ma ancora a secco nella rincorsa al suo decimo titolo iridato.

COLLEZIONE DI TAPIRI Lo storico inviato Valerio Staffelli ha fatto visita al ranch di Valentino a Tavullia, per consegnargli la statuetta, della quale il campione italiano ha ormai una collezione. Storica, tra le altre, la "vittoria" di un tapiro d'oro nel 2016, quando gli fu consegnato il "premio" per essere arrivato secondo nel mondiale per il terzo anno di fila.

ALMENO UNA VITTORIA "È stata una stagione difficile" - ha ammesso Rossi - "Non sono riuscito a vincere neanche una gara e questo mi dispiace un sacco." Quando staffelli gli ha fatto notare che però aveva vinto la 100km del Ranch, Valentino ha tirato fuori il solito humour: "Si, abbiamo lottato io e Franco Morbidelli con Pasini e Baldassarri fino all'ultimo secondo e siamo riusciti a vincere... come ho vinto? Quello davanti è caduto!"