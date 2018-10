BUONE PERFORMANCE La Yamaha vede un po' di luce in fondo al tunnel dopo la buona prestazione nel Gran Premio della Thailandia dove sia Valentino sia Vinales sono riusciti a stare lì, attaccati ai leader del Mondiale, Marquez e Dovizioso. Ora è il tempo di continuare su questa strada, cercando di confermare la competitività della Yamaha nella prossima gara del Giappone.

ALL IN JAPAN “Dopo la tappa in Thailandia sono tornato in Italia per allenarmi in vista delle prossime tre gare consecutive. Parto per il Giappone con ottimismo. Spero però che non pioverà e che ci sarà la pista asciutta per tutto il week end, l'anno scorso con la pioggia è stato un incubo. Nei prossimi tre Gran Premi, avremo un'idea di quanto è migliorata la moto". Queste le parole di Valentino Rossi prima della sfida del Motegi

SENTI VINALES Anche il compagno di squadra di Rossi, Maverick Vinales, vede nel Gran Premio del Motegi un'occasione per continuare a migliorare le performance della Yamaha “Quello che abbiamo fatto vedere in Thailandia dovrebbe essere per noi la normalità. Abbiamo modificato un po' il set up della nostra moto e tutto è andato liscio. Sono impaziente di vedere se sono le gomme o il nuovo set up ad aver fatto la differenza"