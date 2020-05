60 GIORNI DOPO Dopo due mesi trascorsi lontani da un mezzo a due ruote con motore, tanto che qualche giorno fa si chiedeva scherzosamente se fosse ancora capace a guidare, Valentino Rossi è tornato venerdì scorso in sella ad una moto da cross nel suo ranch di Tavullia. Il Dottore ha ripreso i suoi allenamenti assieme al fratello, Luca Marini, e a Franco Morbidelli, gli unici due piloti della sua scuderia che, in pratica, abitano nelle vicinanze di casa sua. Rossi ha pubblicato una serie di foto sul suo profilo instaagram, in cui è impegnato a riprendere confidenza con i controsterzi del dirt track, in attesa di poter tornare a piegare in sella a un bolide da MotoGP.

SCOMMETTIAMO Nel frattempo i bookmakers inglesi (per la precisione Stalneybet) si stanno sbizzarrendo nelle scommesse su di lui, ma se per il 2020 lo vedono iridato con una quota altissima di 1:25 (Scommettere sul Dottore frutterebbe 24 euro la posta in gioco in caso di vittoria della ''decima''), molto più probabili sono date altre quote. Il matrimonio di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, la fidanzata con la quale ha trascorso la quarantena e con la quale condivide il cammino da quattro anni, è quotato 1 a 2,5, mentre la gravidanza di quest'ultima è quotata addirittura 1 a 1,85, una quota bassissima, molto simile a quella che potrebbe avere una vittoria di Marquez al Sachsenring (per parlare il linguaggio motoristico)! Si può, infine, scommettere se il possibile bebé, sarà maschio o femmina, ma la quota fissa resta 1 a 1,85.

QUOTE MONDIALI Se Rossi è dato a 25, persino Franco Morbidelli, che è in pista con lui in questi giorni al Ranch, è dato per più probabile vincitore del titolo, pagato 1 a 20. Il favorito d'obbligo è, ovviamente, Marc Marquez, dato 1 a 1,65, davanti all'ex rookie Fabio Quartararo (1 a 4,50), al compagno di team di Valentino in Yamaha Factory, Maverick Vinales (1 a 5,50), ad Andrea Dovizioso con una Ducati apparsa un po' in difficoltà durante i test (1 a 10) e ad Alex Rins con la Suzuki (1 a 13).