CAMBIO Massimo Rivola, ex direttore della Ferrari Driver Academy è passato ad Aprilia Racing per svolgere il ruolo di Amministratore Delegato, a partire dal 7 gennaio 2019, come dichiarato da una nota ufficiale del Gruppo Piaggio.

PALMARES Dopo la laurea all'Università di Bologna in Economia e Commercio, Massimo Rivola ha iniziato la carriera in F1 presso l'ufficio marketing della Minardi, nel 1998. Nel 2000 diviene responsabile sponsor della scuderia e due anni dopo è nominato marketing manager.

IN PISTA Nel 2003, sempre in Minardi, è nominato vice team-manager e l'anno successivo diviene direttore sportivo. Resterà team manager dal 2006 fino al 2008, quindi anche dopo il passaggio della Minardi alla società Red Bull Racing, diventando la Scuderia Toro Rosso.

IN FERRARI Nel 2009 passa in Ferrari, dove occuperà la posizione di direttore sportivo fino al 2016, quando sarà promosso a direttore della Ferrari Driver Academy.

MERCATO IN FERMENTO Massimo Rivola è una new entry importante in Aprilia Racing che si somma all'acquisto di Andrea Iannone come pilota ufficiale, Bradley Smith come tester e due nuovi tecnici: Antonio Jimenez e Fabrizio Cecchin.