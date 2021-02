PRESENTAZIONE LIVE In tempi di pandemia fa piacere assistere a piccoli sprazzi di normalità, come quello andato in scena ieri a Courmayeur con la presentazione del team MV Agusta F2 Forward che parteciperà al motomondiale, classe Moto2, nel 2021. Il team di Giovanni Cuzari ha confermato in sella Simone Corsi e gli ha affiancato Lorenzo Baldassarri, uno dei protagonisti delle ultime due stagioni che proverà a trovare continuità in sella alla moto del team varesino. Italiano è anche Tommaso Marcon, il test rider che troverà spazio in alcune gare grazie a una wild card. Di seguito il video completo della presentazione.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI ''C'è tanta voglia di iniziare, è stato un inverno lungo e pieno di lavoro'' - ha spiegato Milena Koerner, la team manager di Forward - ''Speriamo di potere dare tante soddisfazioni a tutti''. Sulla stessa linea d'onda il boss Giovanni Cuzari: ''Lo scorso anno abbiamo già dimostrato la solidità del nostro progetto, quest'anno cercheremo di alzare ancora di più l'asticella''. Il neo-papà Simone Corsi è certo che l'arrivo di suo figlio non lo abbia privato del proverbiale mezzo secondo al giro: ''Al contrario, dopo la sua nascita lo scorso anno sono migliorato di un secondo al giro! Forse dovrei farne un altro!''. Infine l'ultimo arrivato Lorenzo Baldassarri: ''Ho sempre voglia di fare bene, avere un MV sotto al sedere sarà una spinta in più. Il primo obiettivo è riportare la MV sul podio, poi si vedranno strada facendo altri eventuali traguardi''.