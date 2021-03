DUE TOP TEAM L'emittente straming e satellitare DAZN ha lanciato la sua stagione del Motomondiale 2021, presentando i due ''team'' che seguiranno Moto2/3 e MotoGP. In sella per le serie cadette ci saranno Matteo Pittaccio e l'ex pilota Roberto Rolfo, mentre per la categoria regina il manubrio è affidato a Niccolò Pavesi e al campione del mondo Marco Melandri, un poker ben assortito che per gli appassionati delle due ruote ha preparato una serie di interessantissime sorprese. Sull'app di DAZN sarà infatti possibile vedere i contenuti speciali fatti da Macio: ''Officina Melandri'', che porterà lo spettatore all'interno dei garage delle sei case della MotoGP, e ''S-Piega Melandri'', nel quale il ravennate analizzerà le ''pieghe'' e lo stile in sella dei protagonisti. Tra i contenuti extra, oltre a una serie di documentari e speciali, anche ''Rewind'', per rivivere in toto la stagione 2020.

MELANDRI VOTA QUARTARARO Nel corso della conferenza virtuale al quale hanno presenziato i due telecronisti e le due spalle tecniche, sono stati annunciati gli orari di programmazione del primo weekend in pista a Losail, il fine settimana del 28 marzo (potete leggerli a fondo pagina). Quella alle porte sarà la seconda stagione per Marco Melandri con il team di DAZN: “Il mio primo anno da commentatore DAZN è stato davvero incredibile. L’idea di riuscire a trasmettere agli appassionati a casa le sensazioni e i pensieri dei piloti in qualsiasi momento della gara è una cosa che per me ha un gran valore. Quando le persone mi chiamano dopo le competizioni e mi spiegano quanto siano contente di aver imparato qualcosa di nuovo dal mio commento, mi fanno capire che sono riuscito a raggiungere il nostro obiettivo. Quest’anno il favorito numero uno è Fabio Quartararo. L’anno scorso ha imparato sicuramente tanto. Mi aspetto però delle sorprese anche da un outsider come Oliveira”. Il suo corrispettivo per Moto2 e Moto3, Roberto Rolfo, ha aggiunto: “Sarà un campionato ancora più bello sia per Moto2 sia per Moto3. Ci sono tante novità a livello di piloti e tante altre novità tecniche. Per questo potranno essere ancora più spettacolari, dopo un 2020 molto difficile e diverso rispetto al solito. Vedo come favoriti Masià per Moto3 e Bezzecchi per Moto2. Mentre la MotoGP è una categoria imprevedibile - rimane una competizione molto aperta per quest’anno”.

MIR, MASIA E LOWES Hanno espresso il loro pronostico sulla prossima stagione anche le due voci titolari. Niccolò Pavesi, commentatore della MotoGP, vede Mir di nuovo in pole: “Mir parte favorito, con la consapevolezza di quello che ha fatto lo scorso anno e una maggiore forza mentale. Quartararo è velocissimo, mentre Vinales è arrivato al momento “Ora o mai più”. Da non perdere di vista anche Morbidelli che l’anno scorso ci ha fatto gridare e che da Vice Campione ha solo un obiettivo: vincere il titolo. Ci sono anche Miller e Bagnaia, quindi tanti candidati, e un grande punto interrogativo su Marquez. Ieri è tornato su una Honda stradale molto simile a una MotoGP, non ce lo aspettavamo e non sappiamo se ci sarà alla prima - ma se dovesse fare punti dalle prime gare, non si può escludere dalla lotta al titolo”. Matteo Pittaccio si è invece espresso sulle serie cadette: ''Per la stagione 2021 Moto3 vedo bene piloti come Masià che torna in KTM, ma anche Binder passato al Team Petronas. Per gli italiani spero in Foggia - uno dei piloti che rende meglio in circuiti molto tecnici come Brno. Terrei d'occhio anche i ragazzi di Gresini, purtroppo Fausto non c'è più però al tempo stesso credo possano fare bene con l'aiuto Manuel Poggiali. Per la Moto2 interessanti i debuttantI: Gaspar, Ogura, Arbolino che credo possano fare molto bene. Uno dei favoriti è Lowes per come ha chiuso il 2020, ma attenzione anche a Gardner e inserirei anche Bezzecchi''.

GLI ORARI DELLA MOTOGP IN QATAR SU DAZN

Venerdì 26 marzo

Dalle 11.50: Free Practice 1 – commento di Matteo Pittaccio (Moto2 e Moto3) e Niccolò Pavesi (MotoGP)

Dalle 16.10: Free Practice 2 – commento di Matteo Pittaccio (Moto2 e Moto3) e Niccolò Pavesi (MotoGP)

Sabato 27 marzo

Dalle 11.25: Free Practice 3 – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo (Moto2 e Moto3); Niccolò Pavesi e Marco Melandri (MotoGP)

Dalle 15.30: qualifiche – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo (Moto2 e Moto3); Niccolò Pavesi e Marco Melandri (MotoGP)

Domenica 28 marzo

Dalle 13.40: Warm Up – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo (Moto2 e Moto3); Niccolò Pavesi e Marco Melandri (MotoGP)

Dalle 16:00: gara Moto3, gara Moto2 (17:20) – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo

Ore 19:00: gara MotoGP – commento di Niccolò Pavesi e Marco Melandri