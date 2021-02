FORZA FAUSTO! Non arrivano buone notizie dall'Ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna, dove nelle ultime ore le condizioni di salute di Fausto Gresini si sono aggravate. Il comunicato è di ieri sera a firma del dottor Nicola Cilloni, parla di un quadro clinico critico: ''Fausto Gresini è ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva per il perdurare di una grave insufficienza respiratoria conseguente all'infezione da Covid-19'', spiega il medico. ''Purtroppo, sono sopraggiunte delle complicanze che rendono il quadro clinico critico''.

MASSIMA INTENSITÀ ''I sanitari continuano a curarlo con la massima intensità possibile nella speranza di una ripresa delle funzioni d'organo gravemente compromesse'', aggiunge il dottor Cilloni, ricordando infine che Fausto ''è sempre sostenuto da un respiratore meccanico e matenuto in coma farmacologico''. Già nei giorni scorsi il figlio Lorenzo aveva interrotto per qualche giorno i suoi aggiornamenti, spiegando che il quadro clinico del padre si era complicato nella notte tra venerdì e sabato scorso.

GRESINI RACING VA AVANTI Nella giornata di ieri, intanto, sono stati presentati i due team del Gresini Racing che parteciperanno al Motomondiale 2021 nelle classi Moto3 e Moto2, sotto la direzione del braccio destro di Gresini, Carlo Merlini e al grido di ''We Are Gresini Family''. Nella classe di debutto sono stati confermati lo spagnolo Jeremy Alcoba e l'argentino Gabriel Rodrigo, che correranno con il rosso e il nero del team Indonesian Racing Gresini; nella serie cadetta, invece, saranno protaonisti i due italiani Fabio Di Giannantonio e Niccolò Bulega con il Federal Oil Gresini Moto2 Team. Ovviamente non sono mancati i saluti e i messaggi di affetto a Fausto, qui sopra il video integrale della presentazione.