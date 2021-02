FORZA FAUSTO! Prosegue l'insopportabile altalenarsi di notizie sulle condizioni di salute di Fausto Gresini. Dopo i ripetuti segnali di miglioramento comunicati nelle ultime settimane, il figlio Lorenzo è tornato a scrivere oggi, comunicando che le condizioni di papà Fausto - da un mese e mezzo ricoverato per Covid-19 - sono di nuovo peggiorate. Il tutto è avvenuto tra venerdì e sabato, e così i medici dell'ospedale di Bologna sono dovuti intervenire con un altro ciclo di terapie nel tentativo di sconfiggere questo tenace virus, sedando ancora una volta il paziente.

ORA È STABILE ''Non scrivo da qualche giorno per via di un improvviso peggioramento delle condizioni generale avvenuto nella notte fra venerdì e sabato'', ha spiegato il figlio Lorenzo. ''Ora la situazione è stabile e con valori sufficienti. Babbo è stato sedato nuovamente in modo profondo. Sono state iniziate nuove terapie per combattere la sua grave infiammazione polmonare, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni''.