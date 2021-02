MODERATO OTTIMISMO Continua a lottare con la sua consueta grinta Fausto Gresini, il cui ricovero per Covid-19 è avvenuto un paio di giorni prima di Capodanno. I periodici bollettini dell'Ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna, dove il team manager dell'Aprilia e di altri tre team del Motomondiale è ricoverato, avevano raramente contenuto notizie cliniche del tutto positive. L'ultimo giunto contiene però un'informazione che induce a sperare per il meglio, pur mantenendo i piedi per terra: da oltre una settimana Fausto non ha più la febbre, sebbene continui a respirare assistito dai macchinari.

VIDEOCHIAMATE E RIABILITAZIONE Nel bollettino del dottor Nicola Cilloni che ha in cura il manager imolese, si legge: ''Le condizioni cliniche di Fausto continuano lentamente a migliorare. Oramai da più di una settimana non ha più la febbre e la riabilitazione fa progressi giornalieri, anche se la strada da percorrere è ancora lunga. È sempre aiutato dalla macchina per respirare, ma sta lavorando anche su questo, per recuperare la forza di farlo da solo. Riesce a fare videochiamate e a farsi vedere dalla moglie Nadia. I prossimi passi saranno il recupero funzionale del respiro e dell'alimentazione''.