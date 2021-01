SESSANTA ANNI Non è sicuramente il miglior modo per festeggiare i sessant'anni, ma la buona notizia è che Fausto Gresini sta ancora lottando come un leone per sconfiggere il Covid-19, dal suo letto all'ospedale Maggiore di Bologna. L'ultimo comunicato circa lo stato di salute del manager imolese risale a 2 giorni fa e parla di condizioni ''purtroppo ancora gravi'', con i polmoni colpiti duramente dalla malattia che riescono a dare ossigeno al sangue solo se aiutati dalla macchina per la ventilazione meccanica. Per questo motivo Fausto resta sedato, ma i medici assicurano che - quando periodicamente svegliato - è ''cosciente e combattivo''.

60 YEARS OF MOTORSPORT PASSION... HAPPY BDAY BOSS! #GresiniFamily pic.twitter.com/jx2L2xuqwV — Gresini Racing (@GresiniRacing) January 23, 2021

AUGURI SPECIALI Oggi gli auguri per Fausto stanno piovendo da ogni direzione e raddoppiano di intensità. Tra tutti spiccano, ovviamente, quelli della sua famiglia: ''Oggi è un giorno speciale. È il compleanno del nostro papà'' - hanno scritto la moglie Nadia ed i figli Lorenzo, Luca, Alice e Agnese - ''Quest’anno non lo passeremo insieme come le altre volte ma noi siamo sempre con te. Sappiamo quanto siano difficili questi giorni ma anche quanto sia grande la forza che hai dentro e quanta te ne diamo noi per affrontare tutto. Sei uno che non molla mai e noi ti aspettiamo a braccia aperte. Buon compleanno''.

FORZA FAUSTO! Il mondo della moto si è ovviamente stretto attorno a Fausto e con l'hashtag #GetWellSoonFausto e in tanti hanno postato un loro pensiero, tra i primi Marc Marquez e Loris Capirsossi. Molto belli i post del suo Gresini Racing che su Twitter ha ripercorso in quattro bellissime immagini la sua carriera, e che su Facebook ha pubblicato una immagine dalla Factory con i suoi dipendenti raccolti attorno a una grande torta e il messaggio ''Tanti auguri Capo! Qui ti si aspetta tutti! Non mollare!'' e l'hashtag #GresiniFamily.