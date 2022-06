Acosta come Rossi e Marquez: brutto infortunio in allenamento

COME I GRANDI Quando si dice seguire le orme dei campioni, non si intende proprio questo. Pedro Acosta, campione in carica della classe Moto3 e già protagonista della Moto2 in questa stagione, si è infortunato seriamente nel corso di un allenamento e domani mattina sarà operato alla gamba sinistra per sanare la frattura del femore procurata cadendo dalla moto da cross, così come capitato in passato a diversi campioni tra cui, su tutti, Valentino Rossi e Marc Marquez.

TEMPI INCERTI Nel breve comunicato del team Red Bull KTM Ajo si legge che l'incidente è avvenuto martedì mattina e che, ovviamente, costringerà il 18enne spagnolo a saltare il Gran Premio d'Olanda ad Assen di questo fine settimana. Per conoscere i tempi di recupero, però, bisognerà per forza di cose attendere il parere dei medici domani dopo l'intervento. Acosta ha iniziato faticando la sua avventura in Moto2, ma nelle ultime gare aveva mostrato il suo talento, riuscendo a vincere il Gran Premio d'Italia al Mugello, arrivando inoltre secondo domenica scorsa al Sachsenring in Germania.

Pubblicato da Simone Valtieri, 22/06/2022