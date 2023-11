MotoGP test Valencia 2023: Vinales il più veloce, sorrisi per tanti, in primis per Marquez

Se una rondine non fa primavera, due, dieci, venti giri convincenti fanno persino estate! Ed è questo che si legge sul volto di Marc Marquez - che per motivi contrattuali non può parlare - dopo la sua giornata di debutto in sella alla Ducati Desmosedici GP23, la stessa con cui Martin e Bagnaia si sono scornati fino a domenica scorsa per la conquista del titolo. Il nuovo uomo di punta del Gresini Racing ha chiuso la giornata con il quarto tempo finale, lontano 171 millesimi da Maverick Vinales e preceduto anche da Brad Binder - caduto nel finale - e da Marco Bezzecchi - anch'esso al debutto sulla GP23, avendo corso con la GP22 fino all'altroieri, in seconda posizione. Oltre a loro si sono visti i sorrisi e i bei tempi di Raul Fernandez (5°) con l'Aprilia RS-GP in versione 2023, di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, di Enea Bastianini, Jack Miller e Luca Marini, che al debutto con la Honda ha incassato appena 7 decimi da Vinales.

Tra i soddisfatti spicca anche il campione del mondo Francesco Bagnaia, che ha affidato a Sky le sue riflessioni: ''Sì, sono soddisfatto, con la moto nuova mi sono trovato subito bene, ed è un buon punto di partenza, sarà fondamentale lavorare su certi aspetti, ma rispetto all'anno scorso non c'è il dubbio se è migliore. La GP24 ha dei pro e dei contro, ma sicuramente ha dei grossi margini di crescita. In erogazione c'è da fare un po' di lavoro, ma quando nascono bene le cose... con gomme nuove e usate siamo sempre stati molto veloci, sono molto contento. Oggi siamo migliorati molto nella fase d'ingresso, è qualcosa che ci mancava un feeling così. Restiamo con i piedi per terra però: Valencia non è un banco di prova ideale, dobbiamo aspettare una pista con più grip''. Chi non ha provato le steesse sensazioni è Jorge Martin, che non è rimasto pienamente soddisfatto della giornata, caduto due volte e ancora alla ricerca del feeling con il pacchetto nuovo della GP24. Ora è tempo di vacanze per tutti, o quantomeno per i piloti, che si terranno in forma fisica ma potranno anche riposare in vista di una stagione che - da quanto abbiamo visto oggi - si preannuncia come imperdibile. Appuntamento a Sepang, 1-3 febbraio e 6-8 febbraio 2024 per i prossimi shakedown e test ufficiali.

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/11/2023