EL DIABLO SI RIPETE Dopo aver ottenuto i migliori tempi nei test disputati in Malesia, Fabio Quartararo ribadisce il suo ottimo stato di forma anche in Qatar. A Losail, il francese ha ottenuto il miglior tempo dopo dei tre giorni a disposizione, staccando di un decimo e mezzo Alex Rins, autore della migliore prestazione nella giornata di sabato con la sua Suzuki.

YAMAHA IN EVIDENZA In generale, sono buone le prestazioni di molte Yamaha M1: al terzo posto sia sabato sia domenica si è piazzato Maverick Vinales, davanti a Franco Morbidelli. Un po' più staccato invece Valentino Rossi che, come lui stesso ha ammesso sabato, è ancora alla ricerca di quei due o tre decimi che gli permettano di lottare per le posizioni di vertice.

MOTO ITALIANE ALL'INSEGUIMENTO Alle spalle di questo quintetto di moto giapponesi troviamo la prima Ducati, quella di un positivo Francesco Bagnaia, saltato direttamente dalla GP18 utilizzata lo scorso anno alla GP20 in dotazione al team Pramac quest'anno. Alle sue spalle Johann Zarco, con la GP19 del team Avintia, poi la seconda Suzuki di Joan Mir e quindi Andrea Dovizioso. La prima Aprilia è quella di Aleix Espargaro, undicesimo, che precede l'altra Ducati ufficiale di Danilo Petrucci.

CALVARIO MARQUEZ Prosegue il difficile inverno di Marc Marquez, alle prese con i postumi dell'operazione alla spalla nella quale è stato pizzicato un nervo che continua a dare grossi problemi al pilota spagnolo. Il portacolori della Honda è stato vittima di una caduta in curva 9: moto completamente distrutta, ma il team ha subito comunicato che il campione si è rialzato incolume. Caduta anche per Cal Crutchlow in curva 2. Oggi, sempre in orario serale, ultima giornata di test, prima dell'inizio ufficiale della stagione 2020.

TEST LOSAIL 2020, CLASSIFICA DAY-1

Pos Pilota Moto Distacco Giri 1 Alex Rins Suzuki 1m54.462s 47 2 Joan Mir Suzuki 0.002s 54 3 Maverick Vinales Yamaha 0.032s 50 4 Danilo Petrucci Ducati 0.172s 41 5 Franco Morbidelli Petronas Yamaha 0.238s 57 6 Marc Marquez Honda 0.361s 42 7 Valentino Rossi Yamaha 0.414s 51 8 Fabio Quartararo Petronas Yamaha 0.612s 56 9 Francesco Bagnaia Pramac Ducati 0.742s 56 10 Aleix Espargaro Aprilia 0.806s 41 11 Andrea Dovizioso Ducati 0.846s 43 12 Johann Zarco Avintia Ducati 0.898s 63 13 Jack Miller Pramac Ducati 0.968s 51 14 Pol Espargaro KTM 0.987s 43 15 Takaaki Nakagami LCR Honda 1.165s 41 16 Brad Binder KTM 1.182s 53 17 Tito Rabat Avintia Ducati 1.245s 60 18 Miguel Oliveira KTM 1.275s 42 19 Cal Crutchlow LCR Honda 1.295s 50 20 Iker Lecuona KTM 1.673s 47 21 Alex Marquez Honda 2.090s 57 22 Bradley Smith Aprilia 2.565s 54

TEST LOSAIL 2020, CLASSIFICA DAY-2